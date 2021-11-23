Подростки обокрали пекарню на глазах у продавщицы

"Я обращаюсь к малолетним извергам, которые сегодня ворвались толпой в пекарню и начали хватать с полок всё подряд! Совсем обнаглели! Этих оборзевших малолеток надо наказывать по всей строгости закона!Помогите найти этих так называемых детишек, большая просьба кто их узнал написать мне в личку. Я конечно виновата, отвлеклась, но это не даёт им право творить такое безобразие."