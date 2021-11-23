Подростки обокрали пекарню на глазах у продавщицы

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В городе Тольятти несколько подростков обокрали мини-пекарню. Юные преступники воспользовались тем, что их не видит продавщица и начали хватать продукты с полок. Женщина не успела защитить товар и теперь просит помощи.
Продавщица Ирина Павлова обратилась к юным преступникам и попросила помощи у местных жителей:
"Я обращаюсь к малолетним извергам, которые сегодня ворвались толпой в пекарню и начали хватать с полок всё подряд! Совсем обнаглели! Этих оборзевших малолеток надо наказывать по всей строгости закона!
Помогите найти этих так называемых детишек, большая просьба кто их узнал написать мне в личку. Я конечно виновата, отвлеклась, но это не даёт им право творить такое безобразие."
"Я обращаюсь к малолетним извергам, которые сегодня ворвались толпой в пекарню и начали хватать с полок всё подряд! Совсем обнаглели! Этих оборзевших малолеток надо наказывать по всей строгости закона!
Помогите найти этих так называемых детишек, большая просьба кто их узнал написать мне в личку. Я конечно виновата, отвлеклась, но это не даёт им право творить такое безобразие."
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