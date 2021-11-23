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Подростки обокрали пекарню на глазах у продавщицы

Подростки обокрали пекарню на глазах у продавщицы (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 09:38
Сообщество : Криминал
Метки: Россия   видео   кража   криминал   пекарня   подростки   тольятти   
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В городе Тольятти несколько подростков обокрали мини-пекарню. Юные преступники воспользовались тем, что их не видит продавщица и начали хватать продукты с полок. Женщина не успела защитить товар и теперь просит помощи.
Продавщица Ирина Павлова обратилась к юным преступникам и попросила помощи у местных жителей:

"Я обращаюсь к малолетним извергам, которые сегодня ворвались толпой в пекарню и начали хватать с полок всё подряд! Совсем обнаглели! Этих оборзевших малолеток надо наказывать по всей строгости закона!

Помогите найти этих так называемых детишек, большая просьба кто их узнал написать мне в личку. Я конечно виновата, отвлеклась, но это не даёт им право творить такое безобразие."

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Метки: Россия   видео   кража   криминал   пекарня   подростки   тольятти   
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Ashabad 39 минут назад
А почему нет разговоров о зверствах полиции?! Ведь недавно было же на фишках. А вот тут эти "зверства" пригодились бы, да?
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Шурум-бурум 12 минут назад
голодные дети б @ ядей воруют! ибо только б @ яди не воспитывают свое потомство! а государство еще выделяет из бюджета им наши деньги...
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