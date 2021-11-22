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В Шереметьево пьяный мужчина напал на охранника с «розочкой» из бутылки

В Шереметьево пьяный мужчина напал на охранника с «розочкой» из бутылки (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 09:26
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   Шереметьево   аэропорт   видео   дебош   дебошир   
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В аэропорту Шереметьево один из пассажиров устроил пьяный дебош и попытался напасть на сотрудника службы безопасности с «розочкой» из бутылки. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина взял с полки хорошо известного многим магазина две бутылки с алкоголем, разбил одну из них и направился в сторону охранника.
На помощь сотруднику службы безопасности пришел его коллега. Пьяного пассажира задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Дебоширу может грозить до пяти лет лишения свободы.

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Метки: Москва   Россия   Шереметьево   аэропорт   видео   дебош   дебошир   
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5  комментариев
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Сергей Час назад
Пол-литы? Разбил? Вдребезги? Да его за это убить надо было!
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2k
Lovels Travel 19 минут назад
Это не хулиганство, а покушение на убийство.
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10k
Lev Asriev 23 минуты назад
"Возбудили дело о хулиганстве"-это как? Чувак с "розочкой" пошел в атаку на охранника. Это не покушение на убийство?
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58k
Александр Ломовицкий Полчаса назад
у нас просто стали чаще освещать такие случаи или правда народ деградирует со скоростью Сапсана . на ровном месте поднять статью и присесть вместо того чтобы лететь куда собирался скорей всего на отдых и наслаждаться жизнью. дебил , не жалко
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7k
Ivan 38 минут назад
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А ещё они называли тебя дранной шкурой
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