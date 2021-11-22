В Шереметьево пьяный мужчина напал на охранника с «розочкой» из бутылки

В аэропорту Шереметьево один из пассажиров устроил пьяный дебош и попытался напасть на сотрудника службы безопасности с «розочкой» из бутылки. На опубликованных в сети кадрах видно, как мужчина взял с полки хорошо известного многим магазина две бутылки с алкоголем, разбил одну из них и направился в сторону охранника.

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На помощь сотруднику службы безопасности пришел его коллега. Пьяного пассажира задержали. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 1 ст. 213 УК РФ). Дебоширу может грозить до пяти лет лишения свободы.