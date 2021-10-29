Конфликт интеллигенции в магазине

Собрались как-то кандидат наук и подполковник министерства внутренних дел в магазин и давай выяснять, кто круче. Не удивлюсь, если потом они нашли третьего интеллигента и продолжили вести свои великосветские диалоги на ближайшей лавочке.

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Видео рекомендуется смотреть со звуком. Присутствует ненормативная лексика.