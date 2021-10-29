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Конфликт интеллигенции в магазине

Конфликт интеллигенции в магазине (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 10:22
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   интеллигенция   конфликт   магазин   прикол   
448
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Собрались как-то кандидат наук и подполковник министерства внутренних дел в магазин и давай выяснять, кто круче. Не удивлюсь, если потом они нашли третьего интеллигента и продолжили вести свои великосветские диалоги на ближайшей лавочке.
Видео рекомендуется смотреть со звуком. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Юмор   видео   интеллигенция   конфликт   магазин   прикол   
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7  комментариев
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1k
Viktor Час назад
Конкретно чуркестан .
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28k
LEPA 44 минуты назад
Ссылка vk.com
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36k
Лесли 🥰 Час назад
Ссылка youtu.be
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15k
dimitr Час назад
И, конечно, мент - чурбаньё...
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14k
Мария Коненкова Час назад
Очередная тиктоковская муть.
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3k
Андрина Час назад
В одном он прав, толку от этого ноль.
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