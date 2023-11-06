Персональные осенний листопад во дворе устроила жительница Просвещения

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Почти час соседи наблюдают полёт картонок, тарелок и других вещей из квартиры на 20 этаже.
В окне — испытывающая спектр эмоций женщина, которая висит с кем-то на телефоне и делает два дела одновременно. Местные говорят, дверь охранникам ЖК она не открывает, а улица энергично превращается в гаражную распродажу.
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