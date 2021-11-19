FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5122 поста • 802 подписчика подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
Пассажир с "розочками" набросился на охранника в Шереметьево

Пассажир с "розочками" набросился на охранника в Шереметьево (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 18:14
Сообщество : Жить в России
Метки: Охранники   Россия   аэропорт   дебош   драка   жить в россии   конфликт   
261
1
1
В столичном аэропорту мужчина решил поскандалить на входе в магазин с беспошлинными товарами.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Охранники   Россия   аэропорт   дебош   драка   жить в россии   конфликт   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
myymoo Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23
Golos 14 минут назад
Вот эти "розочки" и вставить ему в жопу-пусть побудет вазочкой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Позитив Полчаса назад
макака черная!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
кот базилий 51 минуту назад
И снова ...животное.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) 40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото) Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника Полуголый житель Томска избил женщину в лифте Полуголый житель Томска избил женщину в лифте Повара московского ресторана подрались из-за графика работы Повара московского ресторана подрались из-за графика работы В Англии соседи устроили зрелищную джентельменскую драку В Англии соседи устроили зрелищную джентельменскую драку Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана Скандалистка попыталась подраться с сотрудниками ресторана
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5008



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали
0
161
Не сразу поймёшь: то ли гости обнаглели, то ли продавцы понаехали
Интересные фотографии 1990 -х
2
95
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Как получить патент на изобретение, или Первый шаг на пути к успешному бизнесу
0
7
Как получить патент на изобретение, или Первый шаг на пути к успешному бизнесу
Тревожные новости
0
31
Тревожные новости
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
40 лет жизни у «Озера смерти» (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Вас тоже
0
0

Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
1
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#СССР#Россия#автомобили#дтп#фотографии#полиция#Ynews#еда
#Юмор#факты#интересное#кино#автомир#люди#подборка#ватермарк#в мире#знаменитости
#интересно#прикол#животные#картинки#аварии#приколы#фильм#авто аварии#познавательно#сарказм

На что жалуетесь?

Вернуться