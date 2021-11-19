Пассажир с "розочками" набросился на охранника в Шереметьево

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В столичном аэропорту мужчина решил поскандалить на входе в магазин с беспошлинными товарами.
Буйный мужчина набросился на охранника, вооружившись стеклянными "розочками" от бутылок. На кадрах видно, что он схватил бутылки с прилавка, разбил их и рванул в сторону сотрудника охраны.
Обезвредить пассажира помог коллега охранника, подбежав к нему со спины. Пока что неизвестно, что побудило мужчину вести себя так неподобающе. Но за такое явно будет грозить наказание.
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