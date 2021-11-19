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Почему во время прогулки нужно смотреть под ноги, а не в смартфон

Почему во время прогулки нужно смотреть под ноги, а не в смартфон (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 ноября 2021 09:13
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: в мире   видео   водоем   невнимательность   падение   смартфон   фейл   
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В Китае парень пожалел, что уставился в свой смартфон во время прогулки. Он был настолько увлечен гаджетом, что не посмотрел под ноги и упал в небольшой искусственный водоем.
Парень был увлечен происходящим в смартфоне и не смотрел под ноги. В результате он упал в водоем. Инцидент попал на камеру наблюдения в парке.

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Метки: в мире   видео   водоем   невнимательность   падение   смартфон   фейл   
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Ivan Час назад
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Sergius SPb 4 минуты назад
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Viktor 20 минут назад
Кегли знатно отбросил!

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laptignu Полчаса назад
В метро каждый трети так движется по переходам. Хрен обойдешь.
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Darki 44 минуты назад
Ну хоть обувь снял,в сухих пойдёт дальше)))
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Питер Крузо 51 минуту назад
А сколько таких под машины попадают - вообще не пересчитать
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Доктор Джонс 59 минут назад
Эпичный еболай...
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Вжик Час назад
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