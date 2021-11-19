Почему во время прогулки нужно смотреть под ноги, а не в смартфон

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В Китае парень пожалел, что уставился в свой смартфон во время прогулки. Он был настолько увлечен гаджетом, что не посмотрел под ноги и упал в небольшой искусственный водоем.
Парень был увлечен происходящим в смартфоне и не смотрел под ноги. В результате он упал в водоем. Инцидент попал на камеру наблюдения в парке.
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