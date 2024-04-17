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Купание смартфона в кипящем бульоне

Купание смартфона в кипящем бульоне

Автор:
17 апреля 2024 10:57
Метки: Видео   бульон   в мире   гаджет   кипяток   смартфон   тест   
1070
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В Китае экспериментаторы бросили смартфон в кипящий бульон, чтобы показать живучесть и влагостойкость гаджета. К удивлению собравшейся толпы, смартфон пережил это испытание.

Ох уж эти экспериментаторы.

Источник:

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Метки: Видео   бульон   в мире   гаджет   кипяток   смартфон   тест   
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478
ДедМаздай 2 часа назад
Что за модель?
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2k
Димыч Час назад
У бати был Siemens ME-45. Выпал из кармана рубашки в кастрюлю, в которой он борщ варил. Батя его половником достал и кто-то на телефон уже звонил. Телефон до сих пор работает.
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3639 постов (3597 в горячем)

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