Купание смартфона в кипящем бульоне

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В Китае экспериментаторы бросили смартфон в кипящий бульон, чтобы показать живучесть и влагостойкость гаджета. К удивлению собравшейся толпы, смартфон пережил это испытание.
Ох уж эти экспериментаторы.
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