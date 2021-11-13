Губернатор Кузбасса перенёс введение QR-кодов в регионе из-за открытия горнолыжного сезона

Сергей Цивилёв, губернатор Кузбасса отметил, что перенос введения QR-кодов на 20 января - это "непростое решение". Несмотря на то что коды должны были ввести 15 ноября, регион не хочет терять деньги от туризма. Губернатор сообщил, что QR-коды не будут требовать при заселении в гостиницы, а также постояльцы смогут свободно пользоваться всем, что входит в состав этих гостиничных комплексов — спа, фитнес-залами, ресторанами. Во всех остальных случаях, как и прежде, необходим QR-код или отрицательный ПЦР-тест или медотвод.

Исключение будет касаться людей старше 60 лет. Им нужно будет предъявлять QR-коды или отрицательные тесты на коронавирус при заселении в отель. Также сохраняется обязательная вакцинация для всего персонала отелей.