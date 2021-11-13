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Губернатор Кузбасса перенёс введение QR-кодов в регионе из-за открытия горнолыжного сезона

Губернатор Кузбасса перенёс введение QR-кодов в регионе из-за открытия горнолыжного сезона (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 ноября 2021 20:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: qr-код   Вакцинация   Вечеринка   губернатор   коронавирус   кузбасс   шерегеш   
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Большая вечеринка и полное игнорирование антиковидных мер в честь старта катаний. Кузбасская администрация с шиком отметили официальное открытие горнолыжного сезона.
Программа полна нарушений санитарных мер – выступление музыкальных исполнителей, массовое исполнение гимна «Шерегеш — это любовь», танцы под песни группы «Дискотека авария», конкурсы и так далее.
Всё это в честь 40-летия курорта Шерегеш, которое будет в этом году. Отметить сие событие власти Кузбасса решили, установив рекорд под названием "Самый массовый танец в горнолыжной экипировке в России". Разгар четвёртой волны пандемии организаторов торжества не смутил.
Сергей Цивилёв, губернатор Кузбасса отметил, что перенос введения QR-кодов на 20 января - это "непростое решение". Несмотря на то что коды должны были ввести 15 ноября, регион не хочет терять деньги от туризма. Губернатор сообщил, что QR-коды не будут требовать при заселении в гостиницы, а также постояльцы смогут свободно пользоваться всем, что входит в состав этих гостиничных комплексов — спа, фитнес-залами, ресторанами. Во всех остальных случаях, как и прежде, необходим QR-код или отрицательный ПЦР-тест или медотвод.
Исключение будет касаться людей старше 60 лет. Им нужно будет предъявлять QR-коды или отрицательные тесты на коронавирус  при заселении в отель. Также сохраняется обязательная вакцинация для всего персонала отелей. 

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Метки: qr-код   Вакцинация   Вечеринка   губернатор   коронавирус   кузбасс   шерегеш   
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26  комментариев
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346
Pterocactus 2 часа назад
Вот и объяснение вакцинбаранам-когда надо властям, тогда и вводят или не вводят ограничения.
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2k
Sergius SPb Час назад
Большая вечеринка и полное игнорирование антиковидных мер в честь старта катаний. Кузбасская администрация с шиком отметили официальное открытие горнолыжного сезона.
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Тут вспомнил "Челюсти".
Там это, тоже администрация острова не хотела срывать курортный сезон.
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289
Алексей Маз Час назад
Прекрасный пример победы жадности над пандемией в отдельно взятом регионе)))
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647
kan35 Час назад
Бабло победило зло!
не думал, что буду так рад этому)))
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28
александр полин 2 часа назад
Ничего личного - просто бизнес, вся правда про завравшиюся власть.
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510
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
в шерегеше хворых нет )))
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11k
Oleg 2 часа назад
э....и чем это отличается от любого футбольного матча сейчас? Народ решил выпилиться - ну как бы... жаль, но это их выбор.
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34
Али 2 часа назад
Так QR-коды и насилие над населением это, как кричат из каждого утюга, во благо и для здоровья нации? "регион не хочет терять деньги от туризма". Так если все меры - забота о здоровье населения, то сколько стоит это самое здоровье в их понимании в денежном эквиваленте? Или в данном случае "Вы не понимаете.Это другое"?
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Конечно,такой прилив бабосиков ожидается. И что то уже авансом получил.
Какие тут могут быть qr коды
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17k
ВВС 2 часа назад
а что по этому думают привитые в голову? или деньги не пахнут?
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5k
Ruk 2 часа назад
нормальные люди.

Отрывок из книги "Севастопольская страда. С.Н. Сергеева-Ценского (1875 1958) в части 3 главы 7 "Казнокрады":

..."В 1828 году в Севастополе чумы не было, а карантин был. Для профилактики. В 1829 году чумы всё также не было, но карантин был ужесточен. Каждый, кто хотел выехать из города или въехать в него, должен был просидеть в полной изоляции от 14 до 19 дней. Народ перестал ездить. Возникли перебои со снабжением. На борьбу с эпидемией были выделены деньги из царской казны. В результате чиновники закупали у своих поставщиков за откаты продовольствие по завышенным ценам, а горожанам отдавали самое худшее.

Естественно, в продолжении этого праздника были заинтересованы все, кто наживался на эпидемии, в первую очередь чиновники и врачи. Все случаи заболевания любой болезнью объявлялись чумой.

"Карантинная контора старается все обыкновенные болезни показать чумными", писал служивший в это время в Севастополе контр-адмирал Сальти. Адмирал Грейг свидетельствовал: «В течение 5 месяцев люди не слышали, чтобы болели и умирали естественной смертью, а кто бы ни заболел в командах или на дому, объявлялись за чуму». Всех заболевших свозили в бараки на Павловский мысок, где они содержались в таких условиях, что быстро умирали.

В беднейших районах города применялась дезинфекция хлором. То есть горожан ещё и подтравливали. При этом «дезинфекторы» получали 2,5 рубля в сутки – 75 рублей в месяц при условии ежедневной работы. Карантинные комиссары – по 5 рублей, главврач и инспектор карантина – по 10 рублей в сутки. Начальное жалованье обычного военного врача в то время составляло 171 рубль в год.

Для повышения заболеваемости доктора устраивали жителям морские купания в холодной воде.

В итоге, в июне 1830 году жители беднейших районов города не выдержали и восстали, гарнизон встал на сторону восставших. Губернатора, его чиновников и врачей толпа растерзала. Восстание быстро подавили, но "эпидемия" в Севастополе по удивительному совпадению сразу прекратилась".
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
Отсюда вывод коды - для управления быдлом
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1k
Игорь 2 часа назад
А че, на Шерегеше уже можно кататься?
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2k
boom 3 часа назад
Да все эти чмыри такие - 'здоровье здоровьем, но деньги вперёд!"
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4k
tamin 3 часа назад
Под суд такого
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122
Chuchelo Patamkovoe tamin 3 часа назад
И кто ж его под суд отдаст?
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346
Pterocactus tamin 54 минуты назад
Ворон ворону глаза не выклюет.
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