Губернатор Кузбасса перенёс введение QR-кодов в регионе из-за открытия горнолыжного сезона

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Большая вечеринка и полное игнорирование антиковидных мер в честь старта катаний. Кузбасская администрация с шиком отметили официальное открытие горнолыжного сезона.
Программа полна нарушений санитарных мер – выступление музыкальных исполнителей, массовое исполнение гимна «Шерегеш — это любовь», танцы под песни группы «Дискотека авария», конкурсы и так далее.
Всё это в честь 40-летия курорта Шерегеш, которое будет в этом году. Отметить сие событие власти Кузбасса решили, установив рекорд под названием "Самый массовый танец в горнолыжной экипировке в России". Разгар четвёртой волны пандемии организаторов торжества не смутил.
Всё это в честь 40-летия курорта Шерегеш, которое будет в этом году. Отметить сие событие власти Кузбасса решили, установив рекорд под названием "Самый массовый танец в горнолыжной экипировке в России". Разгар четвёртой волны пандемии организаторов торжества не смутил.
Сергей Цивилёв, губернатор Кузбасса отметил, что перенос введения QR-кодов на 20 января - это "непростое решение". Несмотря на то что коды должны были ввести 15 ноября, регион не хочет терять деньги от туризма. Губернатор сообщил, что QR-коды не будут требовать при заселении в гостиницы, а также постояльцы смогут свободно пользоваться всем, что входит в состав этих гостиничных комплексов — спа, фитнес-залами, ресторанами. Во всех остальных случаях, как и прежде, необходим QR-код или отрицательный ПЦР-тест или медотвод.
Исключение будет касаться людей старше 60 лет. Им нужно будет предъявлять QR-коды или отрицательные тесты на коронавирус при заселении в отель. Также сохраняется обязательная вакцинация для всего персонала отелей.
Исключение будет касаться людей старше 60 лет. Им нужно будет предъявлять QR-коды или отрицательные тесты на коронавирус при заселении в отель. Также сохраняется обязательная вакцинация для всего персонала отелей.
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Тут вспомнил "Челюсти".
Там это, тоже администрация острова не хотела срывать курортный сезон.
не думал, что буду так рад этому)))
Какие тут могут быть qr коды
Отрывок из книги "Севастопольская страда. С.Н. Сергеева-Ценского (1875 1958) в части 3 главы 7 "Казнокрады":
..."В 1828 году в Севастополе чумы не было, а карантин был. Для профилактики. В 1829 году чумы всё также не было, но карантин был ужесточен. Каждый, кто хотел выехать из города или въехать в него, должен был просидеть в полной изоляции от 14 до 19 дней. Народ перестал ездить. Возникли перебои со снабжением. На борьбу с эпидемией были выделены деньги из царской казны. В результате чиновники закупали у своих поставщиков за откаты продовольствие по завышенным ценам, а горожанам отдавали самое худшее.
Естественно, в продолжении этого праздника были заинтересованы все, кто наживался на эпидемии, в первую очередь чиновники и врачи. Все случаи заболевания любой болезнью объявлялись чумой.
"Карантинная контора старается все обыкновенные болезни показать чумными", писал служивший в это время в Севастополе контр-адмирал Сальти. Адмирал Грейг свидетельствовал: «В течение 5 месяцев люди не слышали, чтобы болели и умирали естественной смертью, а кто бы ни заболел в командах или на дому, объявлялись за чуму». Всех заболевших свозили в бараки на Павловский мысок, где они содержались в таких условиях, что быстро умирали.
В беднейших районах города применялась дезинфекция хлором. То есть горожан ещё и подтравливали. При этом «дезинфекторы» получали 2,5 рубля в сутки – 75 рублей в месяц при условии ежедневной работы. Карантинные комиссары – по 5 рублей, главврач и инспектор карантина – по 10 рублей в сутки. Начальное жалованье обычного военного врача в то время составляло 171 рубль в год.
Для повышения заболеваемости доктора устраивали жителям морские купания в холодной воде.
В итоге, в июне 1830 году жители беднейших районов города не выдержали и восстали, гарнизон встал на сторону восставших. Губернатора, его чиновников и врачей толпа растерзала. Восстание быстро подавили, но "эпидемия" в Севастополе по удивительному совпадению сразу прекратилась".
http://militera.lib.ru/prose/russian/sergeev-tsensky/index.htmlhttp://militera.lib.ru/prose/russian/sergeev-tsensky/index.html
В лыжи обутый
То ли лыжи не едут
То ли я е...й