FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Пандемия 732 поста • 129 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Пандемия 
Оригинальный вид протеста против коронавирусных ограничений в Нидерландах

Оригинальный вид протеста против коронавирусных ограничений в Нидерландах (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 октября 2021 09:46
Сообщество : Пандемия
Метки: Нидерланды   видео   ковид   коронавирус   люди   прикол   протест   
366
1
1
В сентябре десятки тысяч людей в Нидерландах вышли на улицы с требованием отменить "ковид-паспорта" и другие коронавирусные ограничения. Соскучившиеся по многодневным фестивалям с ночевкой жители города Тилбург сделали свою акцию протеста похожей на вечеринку под открытым небом.
Протестовали они, как минимум, зажигательно.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Пандемия"
Метки: Нидерланды   видео   ковид   коронавирус   люди   прикол   протест   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
283
bylbatarasich 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
23k
voipstersk8 52 минуты назад
А в Нидерландах есть сильные ограничения? Я был там буквально в начале сентября. Кафе, рестораны, магазины, никто не спрашивает ни кодов, ни паспортов. Ничего. На выставках проверили код. В общественном транспорте все в масках. Аэропорт - в масках. Всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Героизм или обычный человеческий поступок? Героизм или обычный человеческий поступок? Когда решил открыть окно летним вечером Когда решил открыть окно летним вечером Женщина оказала рабочим медвежью услугу Женщина оказала рабочим медвежью услугу В Австралии в дом вломились коровы и нагадили посреди комнаты В Австралии в дом вломились коровы и нагадили посреди комнаты Тимур Родригез о приятном способе борьбы с коронавирусом Тимур Родригез о приятном способе борьбы с коронавирусом Реакция квокки на жонглирование Реакция квокки на жонглирование
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

573219



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Жизнь после смерти... Что происходит с металлическими имплантами людей после кремации
1
116
Жизнь после смерти... Что происходит с металлическими имплантами людей после кремации
Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до сих пор
0
87
Умели же делать: 20+ старых вещиц, которые прекрасно работают до сих пор
Набирающие популярность в сообществах
Существуют ли идеальные дети, и нужно ли требовать от своего ребенка быть всегда послушным?
0
10
Существуют ли идеальные дети, и нужно ли требовать от своего ребенка быть всегда...
Пользователи сети делятся вещами, которые их жутко раздражают
0
48
Пользователи сети делятся вещами, которые их жутко раздражают
Героизм или обычный человеческий поступок?
Героизм или обычный человеческий поступок?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#дтп#животные#авто аварии#фильм#познавательно#актеры#коронавирус#дети
#фото#прикол#люди#подборка#Ynews#полиция#Разное#автомобили#природа#картинки
#интересно#кино#Россия#аварии#история#новости#интересное#автомир#авария дня#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться