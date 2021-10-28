Оригинальный вид протеста против коронавирусных ограничений в Нидерландах

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В сентябре десятки тысяч людей в Нидерландах вышли на улицы с требованием отменить "ковид-паспорта" и другие коронавирусные ограничения. Соскучившиеся по многодневным фестивалям с ночевкой жители города Тилбург сделали свою акцию протеста похожей на вечеринку под открытым небом.
Протестовали они, как минимум, зажигательно.
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Метки: Нидерланды видео ковид коронавирус люди прикол протест
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