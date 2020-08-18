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Поляк зафиксировал последствия введения российской вакцины против COVID-19

Поляк зафиксировал последствия введения российской вакцины против COVID-19 (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 09:34
Сообщество : Юмор
Метки: COVID-19   Вакцинация   вакцина   видео   коронавирус   прививка   прикол   юмор   
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Поляк в течение нескольких недель наблюдал за своим состоянием после введения российской вакцины против коронавируса. Появились некоторые непредвиденные изменения в организме, которые вряд ли можно назвать побочными.

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Метки: COVID-19   Вакцинация   вакцина   видео   коронавирус   прививка   прикол   юмор   
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22  комментария
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235
Добрыня 45 минут назад
НАРОД. Вы прежде чем высерать гневные комментарии посмотрите ролик.
Интересный и юморной ролик, кстати. Никакого негатива.
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819
enot-begemot-y 5 минут назад
Толсто, но он старался. Мне даже показалось, что во второй сцене, где он еще по-английски говорит, но уже без очков появился отчетливый "русский" акцент.
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19k
Vazari 11 минут назад
Я думаю это фейк. Российская вакцина в крови у пшека однозначно вызовет побочку. Вот такую примерно.
Я думаю это фейк. Российская вакцина в крови у пшека однозначно вызовет побочку. Вот такую примерно.
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5k
Trenzel2003 13 минут назад
Так и будет! После введения вакцины, будет происходить мутация в Русских. Все кто сейчас ненавидит Россию, вдруг станут сильно её любить и все российское.
А то что чувак гимн не спел, так это вторую порцию не применил еще.
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3k
КремлеКот 18 минут назад
Ложь и провокация.
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−161
Социолог 24 минуты назад
Интересный поляк! (Изобретатель машины времени!!!) 1. Всего неделя прошла со дня объяления вакцины
2. Где и кого он её взял?
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150k
Alf Полчаса назад
С чувством юмора у комментаторов судя по видимому совсем беда. С другой стороны что ж взять то с жертв Камеди Клаба?
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12k
Егор 41 минуту назад
Все лучше, чем так:
Все лучше, чем так:
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16k
BillyBonzz 43 минуты назад
Пшеки уже поняли, что за свою русофобскую политику они еще долго не дождутся этой вакцины, в то время как полмира уже будут привиты, эти будут как прокаженные, вот пердаки и полыхают у них уже заранее.
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2k
Алексей BillyBonzz Полчаса назад
Ну почему долго? Быстренько закупят через 2-3 компании-прокладки, сменят название и проколятся. Пока дождёшься западные аналоги-ещё несколько тысяч полягут.
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29k
Опаньки 44 минуты назад
гимн не спел, значит прививка дает побочку
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16k
BillyBonzz 47 минут назад
ну ща начнется: " уважаемые создатели вакцины, после вашей чудесной вакцины мы все вдруг встали и начали ходить! С уважением, коллектив второго городского кладбища"
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6k
Клёст 51 минуту назад
Ну угорел чувак, снял
комик-миниатюру на злобу дня, чего тут обсуждать?
Что беспокоит о том и шутят.
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825
Kanifolkin Час назад
Брехня на подсолнечном (ну есто кто любит - на оливковом) масле. Её достать невозможно (пока) вот просто так. Так, что типичный вброс... Не засчитано...
Брехня на подсолнечном (ну есто кто любит - на оливковом) масле. Её достать невозможно (пока) вот просто так. Так, что типичный вброс... Не засчитано...
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29k
Опаньки Kanifolkin 43 минуты назад
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1k
lekha-fil Час назад
А текстом невмоготу сделать?
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43k
Albert GER lekha-fil 45 минут назад
В смысле фото текстом написать???

Тогда всё равно получится за Качиньского откопать..
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4k
Вася Час назад
и где же он её достал.. дочка путина поделилась ?
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1k
Агасфер Вася Час назад
Вакцина не передаётся половым путём :-)
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9k
Яромиръ Агасфер Час назад
...тебе ли не знать
...тебе ли не знать
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1k
Агасфер Яромиръ 59 минут назад
Ярожоп, ты открыл для себя мир букв? Скоро начнем учиться завязывать шнурки
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40k
Andrey Вася 56 минут назад
Поляк зафиксировал последствия введения российской вакцины против COVID-19
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