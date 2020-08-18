Поляк зафиксировал последствия введения российской вакцины против COVID-19

Поляк в течение нескольких недель наблюдал за своим состоянием после введения российской вакцины против коронавируса. Появились некоторые непредвиденные изменения в организме, которые вряд ли можно назвать побочными.
Еще недельку и споёт гимн России!
Авторский пост
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Интересный и юморной ролик, кстати. Никакого негатива.
А то что чувак гимн не спел, так это вторую порцию не применил еще.
2. Где и кого он её взял?
комик-миниатюру на злобу дня, чего тут обсуждать?
Что беспокоит о том и шутят.
Тогда всё равно получится за Качиньского откопать..