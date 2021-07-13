Тимур Родригез о приятном способе борьбы с коронавирусом

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Российский шоумен, певец и телеведущий Тимур Родригез недавно наткнулся на статью, в которой говорится о пользе мастурбации в борьбе с коронавирусом. В предельно свойственной себе манере Тимур зачитал речитатив о приятном способе борьбы с заразой.
Дзюба просто снимал инструкции, как не заболеть!
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