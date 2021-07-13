Тимур Родригез о приятном способе борьбы с коронавирусом

Российский шоумен, певец и телеведущий Тимур Родригез недавно наткнулся на статью, в которой говорится о пользе мастурбации в борьбе с коронавирусом. В предельно свойственной себе манере Тимур зачитал речитатив о приятном способе борьбы с заразой.

2021-07-13T11:52:02+03:00