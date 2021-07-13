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Тимур Родригез о приятном способе борьбы с коронавирусом

Тимур Родригез о приятном способе борьбы с коронавирусом (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 11:52
Сообщество : Юмор
Метки: Тимур Родригез   Юмор   видео   коронавирус   мастурбация   прикол   
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Российский шоумен, певец и телеведущий Тимур Родригез недавно наткнулся на статью, в которой говорится о пользе мастурбации в борьбе с коронавирусом. В предельно свойственной себе манере Тимур зачитал речитатив о приятном способе борьбы с заразой.

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Метки: Тимур Родригез   Юмор   видео   коронавирус   мастурбация   прикол   
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2  комментария
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32k
Опаньки 2 часа назад
так вот почему я еще ни разу (тьфу тьфу тьфу) не заболел этим
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28k
Кот Баюн 4 минуты назад
Вот есть в камеди реально смешные комики, хотя зачастую и пошлые, но вот всякие Родригесы, Слепаковя и т.д. со своей политикой, борьбой с режимом в своих убогих песенках, вообще не понимаю что делают в камеди... я у этих шутов не помню ни одного смешного номера.
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Mr.Adamson

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