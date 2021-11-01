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"Я в маске, я не болею": проголодавшийся мужчина устроил истерику возле кафе

"Я в маске, я не болею": проголодавшийся мужчина устроил истерику возле кафе (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 12:16
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   истерика   кафе   коронавирус   нервный срыв   
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Мужчина решил устроить себе ночной перекус и попытался зайти в небольшое кафе. Однако герой видео столкнулся с отказом в обслуживании из-за того, что введенные недавно коронавирусные ограничения запрещают работу заведений общепита в ночное время. У голодного мужчины,которому, по всей видимости, уже не первый раз отказывают, случился нервный срыв и он устроил истерику.

Ты – не ты, когда голоден!

Дайте ему уже покушать. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   истерика   кафе   коронавирус   нервный срыв   
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33k
Опаньки Полчаса назад
белочку надо чем то вовремя кормить было, а не после
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36k
Лесли 🥰 12 минут назад
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КОСТЯН 23 минуты назад
епанутое животное
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