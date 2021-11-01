"Я в маске, я не болею": проголодавшийся мужчина устроил истерику возле кафе

Мужчина решил устроить себе ночной перекус и попытался зайти в небольшое кафе. Однако герой видео столкнулся с отказом в обслуживании из-за того, что введенные недавно коронавирусные ограничения запрещают работу заведений общепита в ночное время. У голодного мужчины,которому, по всей видимости, уже не первый раз отказывают, случился нервный срыв и он устроил истерику.

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Ты – не ты, когда голоден! Дайте ему уже покушать. Присутствует ненормативная лексика.