<<В Челябинске водителей скорой помощи "кинули" с ковидными выплатами>>

«Сейчас уже 400 человек в день заболевает ковидом, а у нас всего 80 человек. Я за смену только сегодня пятерых увёз», — расстроенно заявляет один из обманутых водителей.

«Чтобы нам заплатить страховку, мы обязаны ковидного на носилках выкатить и вкатить. Вот тогда нам положена страховка. Но при этом как-то это зафиксируешь, что ты его вывозил. Ты должен подойти его поцеловать и тебя кто-то должен снять на камеру?»