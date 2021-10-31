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В Челябинске водителей скорой помощи "кинули" с ковидными выплатами

В Челябинске водителей скорой помощи "кинули" с ковидными выплатами (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 октября 2021 17:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: водители   коронавирус   массовые увольнения   скорая помощь   страховка   челябинск   
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Заболевшие коронавирусом сотрудники скорой остались без страховых выплат.
Челябинские водители скорой ковидной помощи попали в сложную ситуацию со страховками. Для того чтобы получить страховку, им пришлось доказывать, что заболели они именно на работе.
Как это сделать, водители не имеют понятия, так как их лишили возможности доказать факт контакта с пациентами. Причина отказа в ознакомлении с путевыми листами - медицинская тайна. 
Работающие на износ по 12 часов и получающие за свой непосильный труд 20-22 тысячи рублей водители возмущены тем, что в страховке отказано несмотря на повышенную опасность работы. 
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«Сейчас уже 400 человек в день заболевает ковидом, а у нас всего 80 человек. Я за смену только сегодня пятерых увёз», — расстроенно заявляет один из обманутых водителей. 
«Чтобы нам заплатить страховку, мы обязаны ковидного на носилках выкатить и вкатить. Вот тогда нам положена страховка. Но при этом как-то это зафиксируешь, что ты его вывозил. Ты должен подойти его поцеловать и тебя кто-то должен снять на камеру?»
Ситуацию попытался урегулировать депутат Марсель Хазиев, который обращался  с этим вопросом и в Минздрав, и в Прокуратуру, но не получил никакого результата. По словам Хазиева, за последние месяцы 40 водителей скорой помощи уволились и пошли работать в такси и курьерами. 
«Помимо работы на износ, с минимальным окладом, нарушающий указ Президента России, сотрудникам медицинской помощи предлагают ещё доказать, что переболели они Сovid19 в связи с их работой, то есть провести самим следствие и установить», — негодует депутат.
Согласно новому закону, сотрудникам скорой, переболевшим коронавирусом, положены выплаты. Однако на деле всё оказалось иначе, и заболевшие водители остались без какой-либо материальной помощи. 

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Метки: водители   коронавирус   массовые увольнения   скорая помощь   страховка   челябинск   
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7  комментариев
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4k
Shtoppi 59 минут назад
<<В Челябинске водителей скорой помощи "кинули" с ковидными выплатами>>
А кто-то думал что будет как-то иначе? Наши чинуши умеют только обещать и не выполнять свои обещания. Даже закон об уголовке за не выполнение своих обещаний они, как это ни странно))), отклонили.
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477
Сигизмунд Лазаревич 6 минут назад
Водила на скоряке зарабатывает от 70... если в челябе зарплата 22 то надо вылюбить и высушить местного губера
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1k
Sanek 19 минут назад
На медицину откровенно болт кладут, а потом по ящику вещают что высокая смертность. Конечно она будет высокая потому что лечить некому за такие условия
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35k
Татьяна Юсова Полчаса назад
То ли работники такие безграмотные, то ли ими кто-то манипулирует, то ли кто-то хайпует на этой теме.
О чем идет речь?
О страховых выплатах. Не о больничных, за время болезни, не о заработной плате, а именно о страховке.

Читаем Указ Президента РФ от 6 мая 2020 г. № 313 “О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников”

Дополнительные страховые гарантии в виде единовременной страховой выплаты предоставляются врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу медицинских организаций, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции.

Страховыми случаями, при наступлении которых производится единовременная страховая выплата, являются:
а) смерть медицинского работника в результате инфицирования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) при исполнении им трудовых обязанностей;
б) причинение вреда здоровью медицинского работника в связи с развитием у него полученных при исполнении трудовых обязанностей заболевания (синдрома) или осложнения, вызванных подтвержденной лабораторными методами исследования новой коронавирусной инфекцией (COVID-19);
в) установленная в соответствии с законодательством РФ стойкая утрата медицинским работником трудоспособности в результате развития осложнений после перенесенного заболевания, вызванного новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),

То есть, сам факт перенесенного заболевания не является страховым случаем.

История напоминает попытки Волочковой истребовать зарплату или пенсию за 20 лет с Большого театра.
Прежде, чем поднимать шум и позориться публично, прочитайте соответствующие законы!
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91k
Дед Степан 44 минуты назад
Бабки всем нужны не только врачам
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3k
Andrew_Nice 49 минут назад
Почувствуй заботу государства :)))
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5k
Ruk 57 минут назад
нет ковида - нет выплат
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Nika
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