«Мой муж кавказец»: конфликт в подмосковном магазине из-за защитной маски

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В подмосковном Железнодорожном произошел конфликт из-за антикоронавирусных мер. Сотрудница магазина вступила в словесную перепалку с покупательницей из-за отсутствия маски и чуть не подралась с ней.
Разнять вспыльчивых женщин пыталась администратор магазина. В видео присутствует ненормативная лексика
Покупательница утверждает, что у неё порвалась резинка на маске, а нового защитного изделия не было. Кассирша якобы настаивала на том, чтобы женщина надела другую маску, но отказалась её продать.
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Примите мои искренние соболезнования.
- У меня ее нет.
- Идите купите маску, тогда возвращайтесь
- А у вас маски продаются?
- Да
- Продайте мне одну
- Нет, потому что вы без маски
Хотя ладно... сразу скажу, что Вы пустослов и бизнес-модель ещё в школе не проходили.
Читайте ст. 426 ГК РФ, есть ещё правила оказания услуг, но и там весьма корректные примеры, без геев, даже Вас пустят, а уж про одноглазых, так и вовсе можно нарваться на проверку, ведь инвалидам необходимо оказывать помощь (пандусы, а слепому даже сопровождающего).Вы бы хоть думали немного, прежде чем писать. Или это не Ваше?)
Только вот почему-то с частными клубами и ресторанами это понятно, а с магазинами - народу непонятно.
И если Вам часто отказывают, идите не в суд, а вызывайте полицию. Реально, они обязаны разобраться с нарушением закона. А есть еще доска в любом таком заведении, где указаны контакты контролирующих органов.
Жертв ЕГЭ вообще ничему не учат? Скажите, как Вы с такими знаниями вообще существуете?