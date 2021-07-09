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«Мой муж кавказец»: конфликт в подмосковном магазине из-за защитной маски

«Мой муж кавказец»: конфликт в подмосковном магазине из-за защитной маски (1 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 10:28
Сообщество : Жить в России
Метки: видео   железнодорожный   инцидент   конфликт   коронавирус   пандемия   
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В подмосковном Железнодорожном произошел конфликт из-за антикоронавирусных мер. Сотрудница магазина вступила в словесную перепалку с покупательницей из-за отсутствия маски и чуть не подралась с ней.

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Метки: видео   железнодорожный   инцидент   конфликт   коронавирус   пандемия   
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18  комментариев
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22k
Батончик с маком 2 часа назад
Вот и пропаганда тнт - типа обезьяны такие крутые что все должны их бояться. Во всех их сериалах и передачах это пытаются вбить в головы людям. А эта мразота скачущая явно только тнт и зырит, у неё уже мозги отсохли
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24k
Владимир 39 минут назад
Муж чуркоживотное
Примите мои искренние соболезнования.
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21k
Михаил Сметанкин 56 минут назад
- Вы почему без маски?
- У меня ее нет.
- Идите купите маску, тогда возвращайтесь
- А у вас маски продаются?
- Да
- Продайте мне одну
- Нет, потому что вы без маски
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33k
Alex Час назад
Чернильница
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5k
Александр Зотов Час назад
депортировать к х*ям
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4k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
До чего бабы опустились... Стоит и орет - я чернильница, я чернильница!
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3k
ride 2 часа назад
Автор видео - мУдаК. Стоит и провоцирует. Выйди ты из магазина, тебе там не рады. Это частная территория, могут пускать кого хотят, и выгонять кого хотят, устанавливать свои правила. Нет, надо стоять и дурью маяться
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41
Илья 2 часа назад
Быдло-бабу бей [мат]а...лу
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