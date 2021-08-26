Хотел экстрима? В Киеве мужчина сорвался со строительного крана

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Неизвестный мужчина забрался на строительный кран в Киеве, а затем попытался неожиданным образом спуститься с него и сорвался. О мотивах поступка сорвиголовы и о том, остался ли он жив ничего неизвестно.
Пишет автор:
"Заснял в Киеве, Троещина, 24 августа 2021 года. Сначала оно прыгало на стреле крана и вело себя неадекватно, не реагировало на окрики людей с прот. стороны улицы. Затем последовало падение. Берегите себя."
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Следи за собой!"...
Хм.... Действительно... Может кран и не такой высокий.. Так... На 2-3 этажа. А может он пару матрасиков постелил, чтобы еб@льничком не приземлиться на рельсы/гравий/противовес...