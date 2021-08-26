Хотел экстрима? В Киеве мужчина сорвался со строительного крана

Что можно сделать в сети за 1 минуту

Люди покинули террасу кафе за несколько секунд до падения дерева

Болезненное падение с эскалатора

Дерзкие вороны напали на прохожего

В Киеве куски льда со снегом рухнули на припаркованный в неположенном месте автомобиль

В Киеве на женщину рухнула глыба льда с крыши дома