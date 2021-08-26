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Хотел экстрима? В Киеве мужчина сорвался со строительного крана

Хотел экстрима? В Киеве мужчина сорвался со строительного крана (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2021 12:53
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Украина   в мире   видео   киев   кран   падение   слабоумие и отвага   
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Неизвестный мужчина забрался на строительный кран в Киеве, а затем попытался неожиданным образом спуститься с него и сорвался. О мотивах поступка сорвиголовы и о том, остался ли он жив ничего неизвестно.

Пишет автор:

"Заснял в Киеве, Троещина, 24 августа 2021 года. Сначала оно прыгало на стреле крана и вело себя неадекватно, не реагировало на окрики людей с прот. стороны улицы. Затем последовало падение. Берегите себя."

Источник:

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Метки: Украина   в мире   видео   киев   кран   падение   слабоумие и отвага   
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
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2k
Виктор 11 минут назад
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25k
Е-Лена 41 минуту назад
"Кто-то сорвется с высокого крана.
Следи за собой!"...
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13k
Александр Час назад
Сначала, вроде как по тросу сползает, а в конце, видимо, руки "сжёг"... Ну, чтож, картинки с Дарвином уже были?
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1k
azuver Час назад
Труп.
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81
RUSSfan Час назад
Естественный отбор...
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−10
Шурман Час назад
Я что то не расслышал , он успел хоть крикнуть Слава Украине. ?
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333
Мурчелло Шурман 23 минуты назад
Не успел.Пока летел,срался.
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
Таких дебилов не жалко...
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29k
ACU900 2 часа назад
Или бухой, или дебил, или то и другое..
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16k
Serg2001 2 часа назад
"Не повторять в домашних условиях! Трюк выполнен профессиональным дебилом!"
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11k
Nikita 2 часа назад
"...остался ли он жив ничего неизвестно."
Хм.... Действительно... Может кран и не такой высокий.. Так... На 2-3 этажа. А может он пару матрасиков постелил, чтобы еб@льничком не приземлиться на рельсы/гравий/противовес...
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146
svarog19692007 2 часа назад
Лавров , цитата - "Дибилы бл...!"
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Комментарий удален. Причина: флуд
81k
7k
ЗА КИБЕРНЕТИКУ 2 часа назад
безумства храбрых поём мы песню,бэтман не доделанный
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