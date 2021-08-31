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Неудачная попытка девушки напасть на охранника

Неудачная попытка девушки напасть на охранника (1 фото + 1 видео)

Автор:
31 августа 2021 09:25
Метки: бар   в мире   видео   конфликт   ливерпуль   удар   
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Нетрезвая девушка решила атаковать охранника. Она выждала момент и попыталась нанести удар, но что-то пошло не так.
Инцидент произошел несколько лет назад возле бара в Ливерпуле. Все случилось из-за того, как охранник выгнал девушку из заведения после её пьяных танцев на столе.

Стоит отметить, что удар она держит достойно.

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Метки: бар   в мире   видео   конфликт   ливерпуль   удар   
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10k
Голос Вселенной 56 минут назад
Четко!..
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5k
Bartello 3 секунды назад
Ей бы кеды
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−152
Sentinel 9 минут назад
Охранник гей? Что плохого в танцах девушек на столе?
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4k
tamin Полчаса назад
Охранник молодец. Не стал её бить в полную силу. Так, пощёчину получила...и остановил, и не ударил сильно.
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7k
Mauritanien Полчаса назад
Женщина, поднявшая руку на мужчину перестает быть женщиной и становится спарринг партнером.
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3k
Виктор Штурмаревич Полчаса назад
Крупная какая то лошадь,похоже,что это трансформатор.
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38k
dima423 37 минут назад
ну красота же)
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1k
Gromkhard 47 минут назад
Прям хлестко!
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63k
Viktor 49 минут назад
Удар? Это не удар, так шлепок.
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12k
net 51 минуту назад
Удивительно, что баба рядом начинает орать. Конечно же что-то типа он мудак. Ударить его она считает позволительным, а вот обратку дать это нельзя.
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