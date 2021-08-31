Неудачная попытка девушки напасть на охранника

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Нетрезвая девушка решила атаковать охранника. Она выждала момент и попыталась нанести удар, но что-то пошло не так.
Инцидент произошел несколько лет назад возле бара в Ливерпуле. Все случилось из-за того, как охранник выгнал девушку из заведения после её пьяных танцев на столе.
Стоит отметить, что удар она держит достойно.
Стоит отметить, что удар она держит достойно.
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