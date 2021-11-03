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Напряженные кадры: детёныш леопарда спасается бегством от гиены

Напряженные кадры: детёныш леопарда спасается бегством от гиены (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 ноября 2021 10:13
Сообщество : Животные
Метки: Африка   видео   гиена   детеныш   животные   леопард   юар   
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Путешествующий по Национальному парку Крюгера в Южной Африке турист запечатлел драматичную сцену из животного мира. Голодная гиена заметила сидевшего в кустах детеныша леопарда и решила на него напасть.
Самка леопарда отправилась на охоту и оставила своего 11-месячного детеныша в кустах. Одна из проходивших неподалеку гиен заметила кроху и решила на него напасть. Турист запечатлел, как детёныш лепарда спасается от голодной хищницы бегством.

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Метки: Африка   видео   гиена   детеныш   животные   леопард   юар   
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Mowgley Час назад
Щас мама котика придет, гиенам п..здюлей навешает
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