Напряженные кадры: детёныш леопарда спасается бегством от гиены

422
1
1
Путешествующий по Национальному парку Крюгера в Южной Африке турист запечатлел драматичную сцену из животного мира. Голодная гиена заметила сидевшего в кустах детеныша леопарда и решила на него напасть.
Самка леопарда отправилась на охоту и оставила своего 11-месячного детеныша в кустах. Одна из проходивших неподалеку гиен заметила кроху и решила на него напасть. Турист запечатлел, как детёныш лепарда спасается от голодной хищницы бегством.
Источник:
Ссылки по теме:
- Промедливший во время охоты леопард остался голодным
- Львы атаковали своего молодого соплеменника и не оставили ему шансов на спасение
- Гиена отняла у леопарда антилопу: кадры из национального парка Крюгера
- В ЮАР сняли на видео бабуина, укравшего детёныша у леопарда
- Леопард, дикие африканские собаки и гиены не поделили импалу
20
Понравилось20
Новости партнёров