Гиена оставила леопарда без обеда

1045
1
1
Леопард решил спуститься с тушей антилопы с дерева и тут же пожалел об этом. На земле его поджидала голодная гиена. Она выждала момент и стащила добычу.
Непродолжительное противостояние хищников в кенийском заповеднике Масаи-Мара попало на видео.
Источник:
Источник:
Ссылки по теме:
- Внезапное нападение леопарда на антилопу
- Гиеновидные псы и гиены не поделили добычу
- Необычная реакция гепардов на зебру
- Непредсказуемая змея из Африки
- Дикобразы защитили детёнышей от леопарда
Новости партнёров
реклама