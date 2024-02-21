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Гиена оставила леопарда без обеда

Гиена оставила леопарда без обеда

Автор:
21 февраля 2024 08:16
Сообщество : Животные
Метки: Африка   Видео   в мире   гиена   животные   кения   леопард   
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Леопард решил спуститься с тушей антилопы с дерева и тут же пожалел об этом. На земле его поджидала голодная гиена. Она выждала момент и стащила добычу.

Непродолжительное противостояние хищников в кенийском заповеднике Масаи-Мара попало на видео.

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Метки: Африка   Видео   в мире   гиена   животные   кения   леопард   
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3  комментария
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5k
Kozlodoev 2 часа назад
Эти кадры лишний раз доказывают доброту и кроткий нрав котиков )))
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ProFanas 2 часа назад
Одним словом - шакал, а не гиена ...
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2k
Провокатор 3 часа назад
От жеж....... гиена.
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