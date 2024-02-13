Буйвол и слон чуть не подрались у водоёма

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В заповеднике Крюгера в ЮАР турист снял небольшую стычку слона с буйволом. Животные не поделили водоём.
Агрессивный слон некоторое время отгонял различных обитателей природоохранного заповедника Крюгера от водопоя, пока буйвол не забрался в водоём.
Один из туристов, путешествующий в конце прошлого года по заповедной зоне, запечатлел неравное противостояние двух животных за водоём. В конечном итоге слону надоело отгонять конкурента и он позволил буйволу утолить жажду.
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