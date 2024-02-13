Буйвол и слон чуть не подрались у водоёма

Агрессивный слон некоторое время отгонял различных обитателей природоохранного заповедника Крюгера от водопоя, пока буйвол не забрался в водоём.

Один из туристов, путешествующий в конце прошлого года по заповедной зоне, запечатлел неравное противостояние двух животных за водоём. В конечном итоге слону надоело отгонять конкурента и он позволил буйволу утолить жажду.