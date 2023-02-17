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Дикобразы защитили детёнышей от леопарда

Дикобразы защитили детёнышей от леопарда

Автор:
17 февраля 2023 09:14
Сообщество : Животные
Метки: Парк Крюгера   в мире   дикобраз   животные   леопард   юар   
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Перед посетителями Национального парка Крюгера в ЮАР предстала драматичная сцена. Леопард решил напасть на семейство дикобразов. Хищник попытался подобраться к детёнышам, но взрослые дикобразы не дали малышей в обиду.

Дикобразы выставляли перед хищником свои острые иглы и не позволяли подойти к детенышам. В итоге леопарду через какое-то время пришлось сдаться.


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Метки: Парк Крюгера   в мире   дикобраз   животные   леопард   юар   
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3  комментария
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73k
Андрей Старосельский 49 минут назад
Пару иголок всё-таки получил, видать в детстве не смотрел мультик "Ёжик плюс черепаха".
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595
Евгений 24 секунды назад
Не поел, ещё и иголок словил. Но ушёл наверно всё таки от того что увидел оператора. Четко в камеру посмотрел и пошел. Потом ещё несколько раз посмотрел на камеру. Так что не сдался, а обнаружил наблюдателей.
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52k
dima423 44 минуты назад
отличная командная работа))
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Dobriy drug

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