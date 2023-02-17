Дикобразы защитили детёнышей от леопарда

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Перед посетителями Национального парка Крюгера в ЮАР предстала драматичная сцена. Леопард решил напасть на семейство дикобразов. Хищник попытался подобраться к детёнышам, но взрослые дикобразы не дали малышей в обиду.
Дикобразы выставляли перед хищником свои острые иглы и не позволяли подойти к детенышам. В итоге леопарду через какое-то время пришлось сдаться.
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