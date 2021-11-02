Детёныш леопарда скинул тушу импалы на голову своей матери

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В южноафриканском природном заповеднике самка леопарда затащила тушу импалы на самый верх дерева и расположилась возле него. Любопытный детеныш хищницы заигрался с добычей и уронил её на голову матери.
Пранкер из мира дикой природы.
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