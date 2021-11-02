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Детёныш леопарда скинул тушу импалы на голову своей матери

Детёныш леопарда скинул тушу импалы на голову своей матери (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 08:14
Сообщество : Животные
Метки: Африка   антилопа   видео   детеныш   животные   леопард   падение   
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В южноафриканском природном заповеднике самка леопарда затащила тушу импалы на самый верх дерева и расположилась возле него. Любопытный детеныш хищницы заигрался с добычей и уронил её на голову матери.
Пранкер из мира дикой природы.

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Метки: Африка   антилопа   видео   детеныш   животные   леопард   падение   
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В-ий 12 минут назад
вот же малолетний дебил. в угол его, на всю ночь. и смарфон отобрать
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Fidel

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