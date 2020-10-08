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Леопард, дикие африканские собаки и гиены не поделили импалу

Леопард, дикие африканские собаки и гиены не поделили импалу (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 октября 2020 11:58
Сообщество : Животные
Метки: Парк Крюгера   антилопа   африка   видео   животные   хищники   юар   
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В национальном парке Крюгера в ЮАР турист стал свидетелем схватки трех видов хищников за импалу. Леопард волочил по земле пойманную им еще живую импалу, однако по пятам за ним следовали гиеновидные собаки. Вскоре за свежее мясо захотели побороться и гиены.

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Метки: Парк Крюгера   антилопа   африка   видео   животные   хищники   юар   
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4  комментария
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44k
Albert GER 2 часа назад
короче, получили по импалу.
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Дмитрий Час назад
Тут больше всех не повезло не гепарду...
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7k
djinn Дмитрий 41 минуту назад
потому что его вообще тут не было....
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4k
Макс73 Час назад
Леопард, дикие африканские собаки и гиены не поделили импалу
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Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам Вырезать, вставить: гениальное изобретение, которое могло прийти в голову только женщинам Львицы заступились за молодого льва, которого пытались изгнать конкуренты Львицы заступились за молодого льва, которого пытались изгнать конкуренты Леопард настиг импалу впечатляющим прыжком с дерева Леопард настиг импалу впечатляющим прыжком с дерева Львы атаковали своего молодого соплеменника и не оставили ему шансов на спасение Львы атаковали своего молодого соплеменника и не оставили ему шансов на спасение Самка бегемота заступилась за детёнышей в африканском заповеднике Самка бегемота заступилась за детёнышей в африканском заповеднике Леопард был вынужден бросить добычу, чтобы спастись от львов Леопард был вынужден бросить добычу, чтобы спастись от львов
Picard

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