Леопард, дикие африканские собаки и гиены не поделили импалу

Турист запечатлел, как хищная кошка тащила ещё живую добычу к дереву, но вынуждена была прервать своё путешествие, чтобы отогнать подальше гиеновидную собаку, которая затем позвала на помощь соплеменников.



В итоге леопарду пришлось бросить антилопу и спасаться от конкурентов на дереве.Впрочем собаки не успели насладиться трапезой, как на поляну выбежали две гиены и разогнали псов в разные стороны.