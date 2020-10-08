Леопард, дикие африканские собаки и гиены не поделили импалу

В национальном парке Крюгера в ЮАР турист стал свидетелем схватки трех видов хищников за импалу. Леопард волочил по земле пойманную им еще живую импалу, однако по пятам за ним следовали гиеновидные собаки. Вскоре за свежее мясо захотели побороться и гиены.
Турист запечатлел, как хищная кошка тащила ещё живую добычу к дереву, но вынуждена была прервать своё путешествие, чтобы отогнать подальше гиеновидную собаку, которая затем позвала на помощь соплеменников.
В итоге леопарду пришлось бросить антилопу и спасаться от конкурентов на дереве.Впрочем собаки не успели насладиться трапезой, как на поляну выбежали две гиены и разогнали псов в разные стороны.
В итоге леопарду пришлось бросить антилопу и спасаться от конкурентов на дереве.Впрочем собаки не успели насладиться трапезой, как на поляну выбежали две гиены и разогнали псов в разные стороны.
Гиеновидные собаки какое-то время пытались отбить у хищниц ранее отобранный у леопарда трофей, но появление третьей представительницы отряда кошкообразных уравняло силы непримиримых соперников и псы вынуждены были отступить.
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