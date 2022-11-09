FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13030 постов • 1401 подписчик подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Милота дня: детёныш снежного барса пытается рычать

Милота дня: детёныш снежного барса пытается рычать

Автор:
09 ноября 2022 10:39
Сообщество : Животные
Метки: видео   детеныш   животные   звуки   ирбис   рычание   снежный барс   
1025
1
1
Совсем юный детеныш снежного барса решил заявить о себе. Полноценно мяукать и рычать у него пока не выходит, зато получается издавать необычные звуки, которые больше подошли бы какой-нибудь птице.
Какие звуки издают маленькие снежные барсы.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: видео   детеныш   животные   звуки   ирбис   рычание   снежный барс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Василенко Татьяна 49 минут назад
Матерь божья, какой грозный!!!

Милота прям зашкаливает)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Владимир Полчаса назад
ой затискал бы, зажмякал бы)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Игорь Полчаса назад
Подрастет - научится)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
451
Лютый вам Бетховен 36 минут назад
Как птенец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
JeanLuk 40 минут назад
Милота дня: детёныш снежного барса пытается рычатьПосмотреть
Милота дня: детёныш снежного барса пытается рычать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
402
cdzpm Час назад
Дети есть дети!!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
perekrestok Час назад
Котенок просто прелесть! А барсы и когда вырастут красавцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

587772



Другие посты автора
Популярное в сообществах
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
40 исторических фото, которые позволят взглянуть на прошлое другими глазами
Экоактивистам напомнили о правилах приличия
Экоактивистам напомнили о правилах приличия
Набирающие популярность в сообществах
«Самый продвинутый в мире» гуманоид Амека заявила, что вскоре сможет ходить, и призналась в любви к кетчупу
«Самый продвинутый в мире» гуманоид Амека заявила, что вскоре сможет ходить, и...
«Да не стреляли мы по вашему Зимнему дворцу»
«Да не стреляли мы по вашему Зимнему дворцу»
Как спасают тех, кого приручили
Как спасают тех, кого приручили
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличный лайфхак

Лучшие демотиваторы
Эконом версия

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#подборка#Прошлое#улыбнуло#аварии#США#в мире#сатира
#Юмор#люди#факты#картинки#СССР#автомир#дтп#познавательно#кино#Жизнь
#животные#Прикол#интересное#позитив#автомобили#Разное#Приколы#Россия#неожиданно#маразм
Как спасают тех, кого приручили Как спасают тех, кого приручили Напряженные кадры: детёныш леопарда спасается бегством от гиены Напряженные кадры: детёныш леопарда спасается бегством от гиены Вдвоем спать всегда теплее Вдвоем спать всегда теплее А вы слышали, как ругается коала? А вы слышали, как ругается коала? Детёныш леопарда скинул тушу импалы на голову своей матери Детёныш леопарда скинул тушу импалы на голову своей матери Снежный барс решил изучить фотоловушку Снежный барс решил изучить фотоловушку

На что жалуетесь?

Вернуться