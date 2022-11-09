Милота дня: детёныш снежного барса пытается рычать

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Совсем юный детеныш снежного барса решил заявить о себе. Полноценно мяукать и рычать у него пока не выходит, зато получается издавать необычные звуки, которые больше подошли бы какой-нибудь птице.
Какие звуки издают маленькие снежные барсы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Милота прям зашкаливает)