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Разъярённая слониха затоптала крокодила, защищая своего детеныша

Разъярённая слониха затоптала крокодила, защищая своего детеныша (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2021 08:40
Сообщество : Животные
Метки: Замбия   африка   видео   животные   крокодил   слон   слониха   
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На сафари в Замбии туристы стали свидетелями расправы над крокодилом. Всё началось с того, что одна из пришедших на водопой с детенышами слоних заметила в воде хищную рептилию. Она решила не дожидаться атаки крокодила на слоненка и первой напала на него.
Слониха подошла к крокодилу и начала толкать его, а затем пустила в ход свой хобот и челюсти. После этого отчаянная мать стала топтать хищника.

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Метки: Замбия   африка   видео   животные   крокодил   слон   слониха   
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2k
Vitamin 59 минут назад
Настоящая мама)
Респект))
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21k
Ватаку Накомоде 15 минут назад
Лениво так, как будто котейка с игрушкой играет. Лапкой потыкала, кусь сделала..
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