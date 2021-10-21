Разъярённая слониха затоптала крокодила, защищая своего детеныша

На сафари в Замбии туристы стали свидетелями расправы над крокодилом. Всё началось с того, что одна из пришедших на водопой с детенышами слоних заметила в воде хищную рептилию. Она решила не дожидаться атаки крокодила на слоненка и первой напала на него.

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Слониха подошла к крокодилу и начала толкать его, а затем пустила в ход свой хобот и челюсти. После этого отчаянная мать стала топтать хищника.