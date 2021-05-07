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Львица и леопард не поделили добычу и упали с дерева

Львица и леопард не поделили добычу и упали с дерева (1 фото + 1 видео)

Автор:
07 мая 2021 13:11
Сообщество : Животные
Метки: Парк Крюгера   африка   видео   животные   лев   леопард   львица   юар   
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В южноафриканском заповеднике Крюгера туристы стали свидетелями противостояния двух больших хищных кошек. Львица увидела трапезничащего на ветке дерева леопарда и решила отобрать у него добычу.

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Метки: Парк Крюгера   африка   видео   животные   лев   леопард   львица   юар   
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3  комментария
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81k
Павел Час назад
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Беглый раб 2 часа назад
Ну точно как коты во дворе
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253
Sandmann Беглый раб 52 минуты назад
Не хотел бы я пересекать такой дворик, однако
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Forestdude

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