Львица и леопард не поделили добычу и упали с дерева

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В южноафриканском заповеднике Крюгера туристы стали свидетелями противостояния двух больших хищных кошек. Львица увидела трапезничащего на ветке дерева леопарда и решила отобрать у него добычу.
Львица ловко забралась по стволу и вступил в схватку с леопардом. В какой-то момент ветка не выдержала веса больших кошек и сломалась.
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