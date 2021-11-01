Кошка юрского периода. Редкая режиссёрская версия

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Любой фильм становится лучше, если добавить в него котов. В этом твердо убеждены авторы ютуб-канала OwlKitty, которые уже несколько лет создают забавные видео с кошкой по кличке Лиззи. В свежем ролике авторы заменили своим двухлетним питомцем грозного динозавра в фильме "Парк юрского периода".
Хозяева кошки помещает свою домашнюю любимицу в известные фильмы и выкладывает получившийся результат в интернет. Ролики с питомцем в главных ролях вызывают улыбки у многих пользоватей сети.
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