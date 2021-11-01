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Кошка юрского периода. Редкая режиссёрская версия

Кошка юрского периода. Редкая режиссёрская версия (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 13:46
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   видео   видеомонтаж   интересно   коты   милота   парк юрского периода   прикол   
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Любой фильм становится лучше, если добавить в него котов. В этом твердо убеждены авторы ютуб-канала OwlKitty, которые уже несколько лет создают забавные видео с кошкой по кличке Лиззи. В свежем ролике авторы заменили своим двухлетним питомцем грозного динозавра в фильме "Парк юрского периода".
Хозяева кошки помещает свою домашнюю любимицу в известные фильмы и выкладывает получившийся результат в интернет. Ролики с питомцем в главных ролях вызывают улыбки у многих пользоватей сети.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   видеомонтаж   интересно   коты   милота   парк юрского периода   прикол   
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573k
Alex Chebrikov Автор поста 53 минуты назад (изменен)
Этот же фрагмент из фильма для сравнения

Ссылка youtu.be
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1k
Виталий 3 минуты назад
О у меня такая же кошка.
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