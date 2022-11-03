Одноногий мастер косплея

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Комик, паралимпиец и писатель Джош Сандквист продемонстрировал небольшую подборку своих костюмов на Хэллоуин. Всем бы столько позитива и самоиронии!
Бодипозитив здорового человека
Какой костюм выбрать, если у тебя всего одна нога
Источник:
АНТИФИШКИ
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