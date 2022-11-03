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Одноногий мастер косплея

Одноногий мастер косплея

Автор:
03 ноября 2022 11:12
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Хэллоуин   Юмор   видео   инвалид   интересно   косплей   костюм   
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Комик, паралимпиец и писатель Джош Сандквист продемонстрировал небольшую подборку своих костюмов на Хэллоуин. Всем бы столько позитива и самоиронии!

Бодипозитив здорового человека

Какой костюм выбрать, если у тебя всего одна нога

Источник:

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Метки: Прикол   Хэллоуин   Юмор   видео   инвалид   интересно   косплей   костюм   
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1  комментарий
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Наталья Полчаса назад
Может, уже закончим когда-нибудь с этим Хеллоуином?
Сколько можно?
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