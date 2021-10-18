Смешная битва лисенка и поросенка

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Декоративная свинка и лисенок не поделили территорию и решили выяснить отношения с помощью грубой силы. Хозяева животных не упустили возможности снять поединок на видео.
В конце останется только один!
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