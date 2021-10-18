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Смешная битва лисенка и поросенка

Смешная битва лисенка и поросенка (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 октября 2021 12:36
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   лисенок   милота   минипиг   поросенок   прикол   
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Декоративная свинка и лисенок не поделили территорию и решили выяснить отношения с помощью грубой силы. Хозяева животных не упустили возможности снять поединок на видео.
В конце останется только один!

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Метки: Юмор   видео   лисенок   милота   минипиг   поросенок   прикол   
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8  комментариев
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Nevad Black Час назад
ну что за люди! понакупят ламината сначала, а потом поросю ни единого шанса не остается!
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5k
Сергей 14 минут назад
Тренеровка сборной России по футболу
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32k
Mamin Sibiriak 16 минут назад
Свин неплохой степ выдал.
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Павел 38 минут назад
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497
Григорий Водениктов 39 минут назад
в зловещей тишине всё происходит!
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Olga Raudis Час назад
Если бы свинтусу еще так копыта не скользили- пипец лисе! Раскатал бы тонким слоем)))
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1k
Mowgley Час назад
Я за свинтуса болел
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