Реакция кошек на появление хозяйки в маске кота

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Владелица двух кошек решила подшутить над своими питомцами и надела на голову кошачью маску. Реакция животных не заставила себя долго ждать.
Тапки этой шутницы не высохнут даже в пустыне. Такие приколы котики не прощают!
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