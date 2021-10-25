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Сообщество Без кота и жизнь не та 986 постов • 396 подписчиков подписаться
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Реакция кошек на появление хозяйки в маске кота

Реакция кошек на появление хозяйки в маске кота (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 октября 2021 13:21
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Юмор   видео   животные   коты   курьезы   маска   прикол   
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Владелица двух кошек решила подшутить над своими питомцами и надела на голову кошачью маску. Реакция животных не заставила себя долго ждать.
Тапки этой шутницы не высохнут даже в пустыне. Такие приколы котики не прощают!

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Метки: Юмор   видео   животные   коты   курьезы   маска   прикол   
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8  комментариев
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212k
Барон Мюнхгаузен. 58 минут назад
Весь мир - бардак, все бабы - дуры.
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Касьян Пуздой 9 минут назад
Реакция кошек на появление хозяйки в маске котаПосмотреть
Реакция кошек на появление хозяйки в маске кота
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Sterling Malory Archer 10 минут назад
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23k
SerGProS Полчаса назад
В итоге - кошки сдали хозяйку в дурку
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ValdemarNaftulievich Полчаса назад
У котикофф инфаркт мог быть...
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