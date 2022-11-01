Если бы в продолжении фильма "Top Gun" снялся кот

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Автор ютуб-канала OwlKitty создаёт спецэффекты для фильмов. В свободное же от работы время он делает забавные ролики, в которых помещает свою кошку в блокбастеры. Очередной его работой стал трейлер фильма "Top Gun: Maverick", в котором он объединил кадры из двух фильмов.
В главных ролях Том Круз и кошка автора по кличке Лиззи.
Источник:
АНТИФИШКИ
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