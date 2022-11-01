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Если бы в продолжении фильма "Top Gun" снялся кот

Если бы в продолжении фильма "Top Gun" снялся кот

Автор:
01 ноября 2022 13:41
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Видеомонтаж   Прикол   Том Круз   Юмор   видео   интересно   коты   милота   топ ган   
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Автор ютуб-канала OwlKitty создаёт спецэффекты для фильмов. В свободное же от работы время он делает забавные ролики, в которых помещает свою кошку в блокбастеры. Очередной его работой стал трейлер фильма "Top Gun: Maverick", в котором он объединил кадры из двух фильмов.
В главных ролях Том Круз и кошка автора по кличке Лиззи.

Источник:

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Метки: Видеомонтаж   Прикол   Том Круз   Юмор   видео   интересно   коты   милота   топ ган   
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1  комментарий
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krivsan 15 минут назад
а фильм, так себе,(реклама Тома который Круз)
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