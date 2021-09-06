Реаниматолог спас подавившегося едой посетителя кафе

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В одном из кафе города Томска посетитель подавился едой и стал задыхаться. По счастливой случайности оказавшийся неподалеку врач-реаниматолог продемонстрировал мастерское владение приемом Геймлиха и спас мужчину.
Оказался в нужное время и в нужном месте
Врач подошел к подавившемуся мужчине, оценил ситуацию и предпринял необходимые действия. Чудесное спасение попало на видео.
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