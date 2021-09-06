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Реаниматолог спас подавившегося едой посетителя кафе

Реаниматолог спас подавившегося едой посетителя кафе (1 фото + 1 видео)

Автор:
06 сентября 2021 09:14
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: ynews   видео   врач   добро   кафе   повезло   спасение   томск   
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В одном из кафе города Томска посетитель подавился едой и стал задыхаться. По счастливой случайности оказавшийся неподалеку врач-реаниматолог продемонстрировал мастерское владение приемом Геймлиха и спас мужчину.

Оказался в нужное время и в нужном месте

Врач подошел к подавившемуся мужчине, оценил ситуацию и предпринял необходимые действия. Чудесное спасение попало на видео.

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Метки: ynews   видео   врач   добро   кафе   повезло   спасение   томск   
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419
Fisher1979 52 минуты назад
Поучительно.
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52
BOBeR Полминуты назад
Хорошо что есть ещё врачи, а не только блогеры и фотографы
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Mr.Adamson

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