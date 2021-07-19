Иди меняй! Девочка не оценила дорогой подарок мамы

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Девочка осталась недовольна подаренным мамой смартфоном и закатила истерику. Видео необходимо смотреть со звуком.
Богатые тоже плачут.
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Смс, звонки, вотсап, почта, программа для беговых тренировок.
Нет программ, которые я бы хотел, а телефон не мог.
Уже 2 года. Пользуюсь и доволен.
Что же тогда в телефоне за 100 тыс? Какие супер функции?
Сама так воспитала, вот сама и огребает.
В качестве немедленной меры предлагаю мамаше вернуть телефон в магаз а на бабло купить лучше что-нибудь самой себе.
А ещё лучше бабло в детский дом какой-то отдать. В присутствии этой самой доченьки.
Хотя с такой доченькой я предполагаю, что и мамаша примерно такая же.