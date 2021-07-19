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Иди меняй! Девочка не оценила дорогой подарок мамы

Иди меняй! Девочка не оценила дорогой подарок мамы (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 08:00
Метки: Реакция   видео   девочка   дочь   истерика   мама   скандал   
16455
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1
Девочка осталась недовольна подаренным мамой смартфоном и закатила истерику. Видео необходимо смотреть со звуком.

Источник:

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Метки: Реакция   видео   девочка   дочь   истерика   мама   скандал   
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34k
Лесли 🥰 10 часов назад
Я не буду с таким ходить! Бл*я, да и хер с тобой! Сами разбаловали, вот и пожинайте! Мамке надо было в таком случае забить на все это и все, забрать телефон и пусть вообще без всего ходит! Я представляю, что с ней будет в лет 15. Просрасться даст родителям на всю катушку. Мерзкие, избалованные детишки))))
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2k
VPJ Минуту назад
От блин, мамаша....Ну, взяла лак для когтей своих гламурных, смешала там, что ни будь , кстати с дочкой вместе, колера нужного добились бы, глядишь, дочурка в ПТУ на маляршу учиться пойдет, гордиться своими работами будет...Ну или по Макаренко..по жопе.
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10k
Alex 6 минут назад
Я бы ей обменял на кнопочный.
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5k
vzaimnaya_vzaimnost 10 минут назад
Видела этот ролик, там автор подписала, что это просто шуточное видео. Малая хорошая актриса.
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146k
anthrax 12 минут назад
Вот чего этой засранке не хватает.Это-палочка-выручалочка из данной ситуации.А говорят что любви много не бывает.Бывает,и вот результат.
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1k
abusafam 17 минут назад
А Компота уже вспоминали?
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 18 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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74
МЫТ 19 минут назад
ну пусть идёт менять
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348
Симплекс 20 минут назад
Мамашка сначала так воспитала, а теперь удивляется)
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757
vandergur Полчаса назад
'э.....туя
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18k
иванов дмитрий Полчаса назад
Мой самый дорогой телефон стоит 12 тыс.
Смс, звонки, вотсап, почта, программа для беговых тренировок.
Нет программ, которые я бы хотел, а телефон не мог.
Уже 2 года. Пользуюсь и доволен.
Что же тогда в телефоне за 100 тыс? Какие супер функции?
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1k
Ветал 38 минут назад
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644
Ивановец 46 минут назад
Чем удобряли,то и выросло.Ребёнок не виноват,что у него мамаша-тупая инсташмара.
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22k
Bayker Час назад
Пусть с таким походит.
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13k
Генка Час назад
Ну ребенок здесь и вовсе ни при чем. Все дело в воспитании. Пусть мама себя снимает и выкладывает.
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9k
wild cat Час назад
Ссылка coub.com
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2k
Яков Час назад
Ещё пойдет со сверстниками революцию делать...
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7k
НАТО в шоке, США обосрались Час назад
Оффтопик: а кто воспитал свою дочь ТАКОЙ? Мама сидит так, как будто она в гости пришла, а тут такое чудо у кого-то- типо смотрите, люди как бывает, шок, сенсация
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5k
Lucky 2 часа назад
Не нравится ей Айфон? Хуавей ей, а не Айфон!
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12k
* 2 часа назад
Она права, иди меняй дочь... А то хрень какая-то выросла.
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16k
Денис 2 часа назад
Ну я конечно не могу всего знать, но мамаше надо винить исключительно саму себя за вот такое воспитание дочери :)
Сама так воспитала, вот сама и огребает.
В качестве немедленной меры предлагаю мамаше вернуть телефон в магаз а на бабло купить лучше что-нибудь самой себе.
А ещё лучше бабло в детский дом какой-то отдать. В присутствии этой самой доченьки.
Хотя с такой доченькой я предполагаю, что и мамаша примерно такая же.
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