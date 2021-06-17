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Люди покинули террасу кафе за несколько секунд до падения дерева

Люди покинули террасу кафе за несколько секунд до падения дерева (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 июня 2021 08:06
Метки: Украина   видео   дерево   кафе   падение   полтава   
224
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В украинском городе Полтава сильный ветер свалил дерево на летнюю террасу кафе. За несколько секунд до падения с площадки ушла небольшая компания людей.

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Метки: Украина   видео   дерево   кафе   падение   полтава   
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580
Sam Gore 45 минут назад
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14k
Hairy. 4 минуты назад
Был я как-то в эпицентре урагана в лесу, в горном Алтае, это реальный трындец. 30ти метровые деревья валились как спички, и что характерно буквально за одну-две секунды, т. е. даже если заметил, что оно начало падать в твою сторону все равно НЕ УСПЕЕШЬ отпрыгнуть в сторону. Жуть натуральная.
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