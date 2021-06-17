Люди покинули террасу кафе за несколько секунд до падения дерева

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В украинском городе Полтава сильный ветер свалил дерево на летнюю террасу кафе. За несколько секунд до падения с площадки ушла небольшая компания людей.
К счастью, никто из посетителей кафе не пострадал. Момент падения был запечатлен камерой наблюдения.
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