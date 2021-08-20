Лондонский бар, где подают коктейли для людей и их собак

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Бар «After Bark» не похож на модные заведения в восточном Лондоне. В его интерьере столы из катушек от кабеля, а меню разделено на «собак» и «людей».
Главы бара «After Bark» уж точно уверены, что собаки являются лучшими друзьями человека. Более того, питомцы не должны ничем отличаться от нас, когда, например, мы хотим посидеть в баре и выпить коктейль. Именно поэтому в «After Bark» обслуживают не только людей, но и их домашних животных.
Конечно, странные собачьи коктейли не являются алкогольными, да четвероногим клиентам это и не требуется. Они отлично наслаждаются специальными напитками с добавлением собачьего корма, а в качестве закуски с энтузиазмом сгрызут предложенное им лакомство.
Конечно, странные собачьи коктейли не являются алкогольными, да четвероногим клиентам это и не требуется. Они отлично наслаждаются специальными напитками с добавлением собачьего корма, а в качестве закуски с энтузиазмом сгрызут предложенное им лакомство.
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