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Лондонский бар, где подают коктейли для людей и их собак

Лондонский бар, где подают коктейли для людей и их собак (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 09:51
Сообщество : Животные
Метки: англия   бар   видео   домашние животные   кафе   лондон   собаки   
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Бар «After Bark» не похож на модные заведения в восточном Лондоне. В его интерьере столы из катушек от кабеля, а меню разделено на «собак» и «людей».

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Метки: англия   бар   видео   домашние животные   кафе   лондон   собаки   
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Пющий пес - горе в семье
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−7
azazmu 2 часа назад
люди совсем перестали между собой общаться
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9k
Kostick 2 часа назад
у меня эрдель был, очень пиво любил. раз ехали на море, в стремительном раф-ике, так он по дороге нализался пенного, и прям как человек ко всем лез с обнимашками целовашками.
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RUSSfan 2 часа назад
А собаки вышибалы там тоже есть? Ну, мало ли грызня начнется)
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