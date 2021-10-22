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Птица ловко расправилась с пойманной рыбой

Птица ловко расправилась с пойманной рыбой (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 09:43
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   птица   рыба   улов   
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Установленная возле водоема камера наблюдения запечатлела поймавшую рыбу птицу. Пернатый герой видео оглушил свою добычу и приступил к трапезе.
Отбивная из свежей рыбы.

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Метки: видео   животные   интересно   птица   рыба   улов   
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5  комментариев
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18k
KOSTELLO Час назад
Пффффф!
Тут вот мартын знатно обедает

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2k
laptignu 18 минут назад
Конечно "ловко" справится. У нее нет возможности покупать в магазине и готовить на кухне.
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14k
Мария Коненкова Час назад
Главное после сытного обеда едало отполировать!
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13k
Sergey Nike Час назад
Зимородок?
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3k
Горожанин 2 часа назад
Нет, ну ведь еще и клюв почистила.
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