Птица ловко расправилась с пойманной рыбой

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Установленная возле водоема камера наблюдения запечатлела поймавшую рыбу птицу. Пернатый герой видео оглушил свою добычу и приступил к трапезе.
Отбивная из свежей рыбы.
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