Птица сделала неожиданный подарок водителю грузовика

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Видеорегистратор в грузовике американца запечатлел курьезную сцену с участием пролетавшей мимо птицы. Пернатая хищница не смогла удержать свежепойманную рыбу в когтях и уронила добычу на лобовое стекло автомобиля.
За рулем нужно быть готовым ко всему.
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