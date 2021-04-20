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Птица сделала неожиданный подарок водителю грузовика

Птица сделала неожиданный подарок водителю грузовика (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 апреля 2021 10:34
Сообщество : Животные
Метки: видео   грузовик   животные   птица   рыба   
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Видеорегистратор в грузовике американца запечатлел курьезную сцену с участием пролетавшей мимо птицы. Пернатая хищница не смогла удержать свежепойманную рыбу в когтях и уронила добычу на лобовое стекло автомобиля.

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Метки: видео   грузовик   животные   птица   рыба   
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au3 2 часа назад
Нннааа леща
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Forestdude

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