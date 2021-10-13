Львята окружили медоедов и решили напасть. Зря!

О безбашенности медоедов ходят легенды. Эти звери почти никого не боятся и могут в одиночку противостоять львам, гиенам и другим хищникам. Молодые львы и львицы повстречались с медоедами и узнали, что с этими маленькими отморозками лучше не связываться.

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