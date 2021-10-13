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Львята окружили медоедов и решили напасть. Зря!

Львята окружили медоедов и решили напасть. Зря! (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2021 12:38
Сообщество : Животные
Метки: Медоед   африка   видео   животные   интересно   львята   прикол   сафари парк   
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О безбашенности медоедов ходят легенды. Эти звери почти никого не боятся и могут в одиночку противостоять львам, гиенам и другим хищникам. Молодые львы и львицы повстречались с медоедами и узнали, что с этими маленькими отморозками лучше не связываться.
Удивительный и забавный ролик сняли туристы в одном из сафари-парков. Медоеды показали львам, кто в саванне хозяин.

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Метки: Медоед   африка   видео   животные   интересно   львята   прикол   сафари парк   
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-(0)_(0)- 51 минуту назад
Прямо Навальный с женой в окружении путирастов...
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