Львята окружили медоедов и решили напасть. Зря!

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О безбашенности медоедов ходят легенды. Эти звери почти никого не боятся и могут в одиночку противостоять львам, гиенам и другим хищникам. Молодые львы и львицы повстречались с медоедами и узнали, что с этими маленькими отморозками лучше не связываться.
Удивительный и забавный ролик сняли туристы в одном из сафари-парков. Медоеды показали львам, кто в саванне хозяин.
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