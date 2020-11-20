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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 318 постов • 209 подписчиков подписаться
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Отличный улов, которому позавидуют многие рыбаки

Отличный улов, которому позавидуют многие рыбаки (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 14:37
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   животные   интересно   рыба   рыбак   рыбалка   удача   улов   
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В сети можно найти великое множество видео про рыбаков и их улов. Однако не каждый любитель рыбной ловли обладает возможностями и достаточной удачей, чтобы поймать гиганта, как в этом видео.

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Метки: видео   животные   интересно   рыба   рыбак   рыбалка   удача   улов   
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9k
alexis Час назад
Толян?
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Serg2001 Час назад
А если крокодила так накроешь?... )
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Денис Колосов Час назад
ух ты карасик какой-)
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