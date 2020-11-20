Отличный улов, которому позавидуют многие рыбаки

В сети можно найти великое множество видео про рыбаков и их улов. Однако не каждый любитель рыбной ловли обладает возможностями и достаточной удачей, чтобы поймать гиганта, как в этом видео.
Мужчина поймал огромную рыбину, которая упорно не хотела залезать в лодку.
Нетерпеливым и желающим сэкономить время смотреть с 1:05
Нетерпеливым и желающим сэкономить время смотреть с 1:05
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