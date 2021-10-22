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Попытка ограбления заправки и молниеносная реакция покупателя

Попытка ограбления заправки и молниеносная реакция покупателя (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 08:32
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Ynews   ветеран   видео   грабители   заправка   морская пехота   ограбление   сша   
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Злоумышленники решили в половину пятого утра ограбить заправочную станцию в городе Юма, штат Аризона, США. Однако преступникам не повезло. В здании в этот момент находился ветеран морской пехоты.
Мужчина обезоружил преступника с пистолетом и удерживал его до прибытия стражей правопорядка. Двум другим грабителям удалось скрыться. Сейчас их ищет полиция.

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Метки: Ynews   ветеран   видео   грабители   заправка   морская пехота   ограбление   сша   
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56  комментариев
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5k
Дмитрий Горчилин 7 часов назад
Трюк исполнен профессионалом, не пытайтесь повторить в реальной жизни. Зачастую это кончается очень печально.
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19k
kamanch Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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81
@photoaQyn Полчаса назад
что интересно, у них мода прикрывать яйца левой рукой, они даже друг друга учат в ютюбе. вот зачем не понятно, ведь даже 22й пробьёт кисть руки????
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7k
vitenok 2 часа назад
Молодец мужик. Тут ведь для америки страшно не то, что против пистолета, а то, что против нигеров. За них там сейчас вся судебная система. Это типа как у нас находятся смельчаки против кавказцев. Нам бы побольше таких морпехов.
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8k
Руслан 2 часа назад
Много таких по весне всплывает..
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6k
Игорь Мочалов 2 часа назад
Нууу... У нас в городе простой грузчик из магазина обезвредил придурка, который приперся в магазин с канистрой бензина...

https://mybelovo.ru/2020/01/27/v-belove-podzhigatel-hotel-spalit-pyaterochku/https://mybelovo.ru/2020/01/27/v-belove-podzhigatel-hotel-spalit-pyaterochku/
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7k
babsbaberley 2 часа назад
Им без пистолета сиги не продают.
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89k
сапер Водичка 3 часа назад
Взял и отобрал у ребенка пистик !Так не честно !
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4k
Макс 3 часа назад
Героев не судят, но шальную мог схватить продавец во время перехватывания. Стойка справа как раз на линии огня.
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2k
Варг 3 часа назад
непойму че за восторги, типа ооо морпех, Рембо епт
так какието дети зашли, раза в 4 меньше его, и то он пистолет не перехватил...
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2k
neutrino 3 часа назад
Это Россия!!!
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30
Сергей Зацепин 3 часа назад
А вот если бы напарник не был скотом ссыкливым . то всё было бы плачевно для ветерана.
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38k
Сергей 3 часа назад
Это ж дети. Ребёнка каждый может обидеть.
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−193
Кукулькан 3 часа назад
Это был я
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148
Дмитрий Быков Кукулькан 2 часа назад
Бедняга.
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174
SHAGREEN 4 часа назад
Поезд на Юму.
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970
Алексей 4 часа назад
Ну и стоило оно того? Мог и пулю словить
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951
SavageTi 5 часов назад
П*здюк с пистолетом не перестает быть п*здюком.
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41
Assbeast 5 часов назад
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9k
Клёст 5 часов назад
Сомнительный героизм - грабитель тоже мог оказаться ветераном морской пехоты с отменной реакцией))
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6k
mr.Poher 5 часов назад
Надо было как в кине: "Его голову, в твою жопу"
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9k
Vacony 6 часов назад
На 0-06 сек четко видно что он ствол не захвптил даже, просто откинул .. очень повезло мужику
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