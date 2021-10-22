Попытка ограбления заправки и молниеносная реакция покупателя

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Злоумышленники решили в половину пятого утра ограбить заправочную станцию в городе Юма, штат Аризона, США. Однако преступникам не повезло. В здании в этот момент находился ветеран морской пехоты.
Мужчина обезоружил преступника с пистолетом и удерживал его до прибытия стражей правопорядка. Двум другим грабителям удалось скрыться. Сейчас их ищет полиция.
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