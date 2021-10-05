Автолюбитель наказал уличных грабителей

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Преступники подъехали к девушке и парню и стали требовать у них деньги и другие ценности. Проезжавший мимо автомобилист решил пресечь преступление и сбил грабителей.
Инцидент произошел 2 октября в бразильском городе Сан-Паулу. Травмированным злоумышленникам удалось подняться и скрыться с места происшествия.
Получивший перелом ноги преступник позже обратился в больницу и был задержан. Второго грабителя ищет полиция.
Получивший перелом ноги преступник позже обратился в больницу и был задержан. Второго грабителя ищет полиция.
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Не то что ноги!
В целом с такой реакцией можно перевоспитать преступников... или по крайней мере сделать из них акробатов.