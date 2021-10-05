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Автолюбитель наказал уличных грабителей

Автолюбитель наказал уличных грабителей (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 14:14
Сообщество : Криминал
Метки: бразилия   видео   грабители   криминал   люди   нападение   ограбление   
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Преступники подъехали к девушке и парню и стали требовать у них деньги и другие ценности. Проезжавший мимо автомобилист решил пресечь преступление и сбил грабителей.
Инцидент произошел 2 октября в бразильском городе Сан-Паулу. Травмированным злоумышленникам удалось подняться и скрыться с места происшествия.

Получивший перелом ноги преступник позже обратился в больницу и был задержан. Второго грабителя ищет полиция.

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Метки: бразилия   видео   грабители   криминал   люди   нападение   ограбление   
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7  комментариев
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568k
Alex Chebrikov Автор поста 2 часа назад
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9k
Lilian 3 минуты назад
А чего замылили на 17ой секунде?
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25k
Батончик с маком Полчаса назад
Надо переходить на наказание по бразильской системе
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61k
Нанук Паналык 40 минут назад
Крепкие у них мопеды!

Не то что ноги!
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433
Ольга 57 минут назад
Молодец мужик.
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3k
Максим Час назад
Как развить гибкость за счет противоправных действий? Видео понравилось.
В целом с такой реакцией можно перевоспитать преступников... или по крайней мере сделать из них акробатов.
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Alex Chebrikov

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