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Дедушка, к которому лучше не залезать в дом

Дедушка, к которому лучше не залезать в дом (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 мая 2021 10:38
Сообщество : Криминал
Метки: видео   дедушка   криминал   люди   ограбление   происшествие   сша   
660
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Пожилой американец рассказал, как он противостоял двум грабителям в своем доме.

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Метки: видео   дедушка   криминал   люди   ограбление   происшествие   сша   
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11  комментариев
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Влад Час назад
А в России за такое дедуля надолго бы присел. У нас все, даже бандиты и воры, хорошо защищены кроме простых людей. Вот и где тут справедливость правосудия?
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Андрей 4 минуты назад
Для нас это странно, защитился? В тюрьму! Не дала изнасиловать и ударила в ответ? В тюрьму! Разнял драку, где избивают женщину? В тюрьму! Ответил жестко, прогуливаясь со своей семьей и маленькими детьми? В тюрьму! И как только там кто-то из знакомых в политике или просто шишки, то вышка тебе.
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Сгусток позитива 18 минут назад
дед красава
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47k
SAndre Час назад
а если и была?
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