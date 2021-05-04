Дедушка, к которому лучше не залезать в дом

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Пожилой американец рассказал, как он противостоял двум грабителям в своем доме.
Инцидент произошел несколько лет назад в штате Калифорния, США. Дом пенсионера обчищали уже трижды и он был твердо уверен, что за преступлениями стоят одни и те же злоумышленники.
В этот раз он застал парочку, когда вернулся домой после 9 вечера. Преступники бросились в его сторону и начали избивать. Затем они повалили мужчину на пол и сломали ключицу. Один из грабителей остался возле дедушки, а его сообщница направилась в сторону сейфа.
Пенсионер выждал момент и добрался до своего пистолета.
В этот раз он застал парочку, когда вернулся домой после 9 вечера. Преступники бросились в его сторону и начали избивать. Затем они повалили мужчину на пол и сломали ключицу. Один из грабителей остался возле дедушки, а его сообщница направилась в сторону сейфа.
Пенсионер выждал момент и добрался до своего пистолета.
Вскрытие показало, что преступница не была беременна. Её сообщнику дали 12 лет за ограбление и убийство. Дедушке же не стали предъявлять никаких обвинений.
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Метки: видео дедушка криминал люди ограбление происшествие сша
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