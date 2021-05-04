Дедушка, к которому лучше не залезать в дом

Инцидент произошел несколько лет назад в штате Калифорния, США. Дом пенсионера обчищали уже трижды и он был твердо уверен, что за преступлениями стоят одни и те же злоумышленники.



В этот раз он застал парочку, когда вернулся домой после 9 вечера. Преступники бросились в его сторону и начали избивать. Затем они повалили мужчину на пол и сломали ключицу. Один из грабителей остался возле дедушки, а его сообщница направилась в сторону сейфа.



Пенсионер выждал момент и добрался до своего пистолета.