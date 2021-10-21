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Сообщество Истории барона Мюнхгаузена 191 пост • 49 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
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Как доколупаться до парня на ровном месте

Как доколупаться до парня на ровном месте (1 видео)

Автор:
21 октября 2021 21:33
Сообщество : Истории барона Мюнхгаузена
Метки: Девушка   Л - логика   парень   

Для женщины это роще простого

Барон Мюнхгаузен.

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Метки: Девушка   Л - логика   парень   
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122k
Игорь 2 часа назад
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ДимаМоs Полчаса назад
Женская железобетонная логика....
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Schandmaul 43 минуты назад
я своей на такие вопросы отвечаю, что не стоит ожидать умных ответов на глупые вопросы
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Ловите наркомана! Час назад
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16k
Денис Час назад
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Sam Час назад
Всё как в анекдоте.

Сын подбегает к отцу и спрашивает:
Папа, а что такое "Теоретически", а что такое "Практически"?
Ну смотри сынок, подойди к маме, сестре и дедушке и спроси у них, переспят ли они с негром за 1 000 000 $ ?
Сын подходит к маме и спрашивает:
Мама, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
Да, но только ради семьи.
Сын подходит к сестре и спрашивает:
Сестра, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
Да, за лям я сама на него запрыгну.
Сын подходит к дедушке и спрашивает:
Дедушка, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
Да, за такие-то деньги.
Сын возвращается к отцу и говорит:
Отец, все ответили "Да"
Ну смотри сынок, теоретически мы с тобой миллионеры, а практически мы имеем двух проституток и старого [мат]!
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706
Ольга 2 часа назад
Классическое загоняние в угол. Вопрос с двойным дном, любой ответ будет неправильным. Жалко парня.
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3k
Дмитрий 2 часа назад
Вопрос: "Ты дура?" зачастую снимает все дальнейшие подобные расспросы.
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24k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Моя тоже раз задала такой вопрос. Я ей ответил, что женился на умной и красивой девушке. Сделай выводы. Улыбнулась ))) Больше я такой херни не слышал никогда .
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7k
portmen77 2 часа назад
До парня да. До мужика нет.
1) Как я мог быть женат, если б не встретил тебя.
2) Ты дура? Меня такое спрашивать!
Прихлёбывая пивко...
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36k
Франц Лефорт 2 часа назад
Беги,парень,беги!
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