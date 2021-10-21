FISHKINET
Новое
Новое
Россия — мировой лидер по числу судов на подводных крыльях! Но как они летают и почему под водой?
Автор:
teamwows
Запорожец 2022г
Автор:
qwerety
Ретро фотографии
Автор:
Димон
12 интересных фактов, которые поразили любознательных пользователей
Автор:
DarSie
Наташа, мы там всех рассмешили: ученые доказали, что мемы снимают стресс
Автор:
KlyaksaZ
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Сообщества
Сообщества
40 фото интересных насекомых, которыми поделились пользователи сети
Сообщество:
Животные
Потерять работу и обрести богатство: истории успеха наперекор обстоятельствам
Сообщество:
Новости со всего Мира
"Клуб веселых и находчивых" и "Память мира" — что общего?
Сообщество:
Жить в России
Как доколупаться до парня на ровном месте
Сообщество:
Истории барона Мюнхгаузена
Новые «каникулы» — для путешествий: россияне выбирают направления для путешествий в ноябре
Сообщество:
Путешествия
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
СОЗДАТЬ СООБЩЕСТВО
ТЕХ. ПОДДЕРЖКА СООБЩЕСТВ
ВСЕ СООБЩЕСТВА
Видео
Основное
Приколы
Животные
Факты
Своими руками
Лучшее за неделю
Лучшее за месяц
В Подмосковье женщине чудом удалось выжить после встречи с самосвалом
Автор:
Себастьян Перейра
В Москве наглый грабитель избил мужчину под камерой наблюдения
Автор:
Forestdude
В Индии женщина провалилась в канализационный люк вместе с ребёнком
Автор:
mindflixx
Игра «Кто выше прыгнет»
Автор:
Forestdude
Давид и Голиаф: парень эффектно успокоил своего противника
Автор:
Krasava
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Забавная реакция хаски на схватку хозяина в видеоигре
Автор:
Себастьян Перейра
Заряжающие позитивом латиноутки
Автор:
Alex Chebrikov
Поклонник хорроров вновь напугал прохожих своим жутким участком с бутафорскими трупами
Автор:
Mr.Adamson
В яблочко: неудачный пенальти повеселил болельщиков
Автор:
Forestdude
Пьем чаек: бабушка-блогер и её подруга отдыхают на лавочке
Автор:
mindflixx
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Разъярённая слониха затоптала крокодила, защищая своего детеныша
Автор:
mindflixx
Cобака укусила тиктокершу во время танца
Автор:
Alex Chebrikov
Кабан вломился на заправку в Феодосии
Автор:
mindflixx
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Телекомментатор Василий Уткин: Венгрия – пример для России
Автор:
Dobriy drug
Сотрудники Московского Зоопарка показали, как зимой спят тушканчики
Автор:
Krasava
Почему перед сном стоит закрывать двери в комнатах
Автор:
Forestdude
21-летняя девушка откровенно рассказала о трудностях жизни с большой грудью
Автор:
Krasava
Функционирование ДНК показали в удивительной анимации
Автор:
Кот шашлык
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Одно из самых неожиданных применений рогоза
Автор:
Mr.Adamson
Радиоуправляемый самолет из мусора
Автор:
Mr.Adamson
Когда муж сказал, что сварил маленький мангальчик
Автор:
mindflixx
Изготовление копии древнего деревянного дверного замка
Автор:
Vossen
Как сделать шоколад с нуля из какао-бобов
Автор:
Vossen
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Женщина пожалела, что сорвала чужой цветок
Автор:
mindflixx
Гнев Посейдона: болезненный урок для любителя острых ощущений
Автор:
Дмитрий
"Не зря снимали": cпуск экскаватора в котлован пошел не по плану
Автор:
Себастьян Перейра
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Безотказный способ нарваться на неприятности
Автор:
mindflixx
Смешная реакция спящего кота на креветку
Автор:
Fidel
Фокус с неожиданным финалом
Автор:
Fidel
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ностальгия
Ностальгия
Как сражался на фронте великий актёр Владимир Этуш
Автор:
Нурофен
На строительстве Истринского водохранилища
Автор:
Юганск
Военно-морской флот в Великой Отечественной войне
Автор:
Юганск
Фотографии советского Урала: от революции до перестройки
Автор:
Юганск
Как пари пилотов Ту-134 погубило 70 человек
Автор:
Отто
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Новости
Новости
Футболист забил комичный гол во время сильного дождя
Автор:
Mr.Adamson
Неудачный день водителя эвакуатора
Автор:
Себастьян Перейра
"Даже если я сел за руль без прав...": боец ММА возмутился жестким задержанием
Автор:
Schreibikus
На острове Иводзима со дна океана поднялись затопленные японские корабли
Автор:
Мультголова
«Настоящая любовь»: Квентин Тарантино нежно обнимает жену на красной ковровой дорожке
Автор:
Porky Pig
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авто
Основное
Видео
Аварии
ДТП
Авария дня
Тюнинг
Уфимка во время парковки перепутала педали, влетела в дом и устроила истерику
Автор:
Burzum
Mercedes развернуло на 360 градусов в результате аквапланирования, но касания с отбойником удалось избежать
Автор:
Vossen
Коллекция гифок с автомобилями и мотоциклами
Автор:
Poker Face
Индонезийские кастомайзеры где-то нашли 21-ю «Волгу» и пилят ее потихоньку
Автор:
Лан не урчи
Умелец превратил старую Волгу в уникальный лимузин
Автор:
Иван Кемеров
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Выпускница Горного университета прыгнула в одежде в Неву
Автор:
Кот шашлык
Дворовый актер, у которого еще нет Оскара
Автор:
Fidel
Отключись от реальности: зрелищная автомобильная реклама
Автор:
Forestdude
Автолюбитель встретил неожиданного "пассажира"
Автор:
Forestdude
Водитель отомстил преступникам, которые пытались его ограбить
Автор:
Alex Chebrikov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Цепная реакция: На Варшавском шоссе произошло необычное ДТП
Автор:
KlyaksaZ
Владелец побитой легковушки на ходу взобрался на стрелу автокрана и остановил сбежавшего с ДТП хама
Автор:
TapokSudby
В Турции машинист наказал наглого водителя
Автор:
FOX98
Болельщица, ставшая причиной массовой аварии на Тур де Франс, предстала перед судом
Автор:
Мультголова
Пассажирский трап в "Шереметьево" врезался в здание аэропорта
Автор:
Nika
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. Автомобилистка внезапно выскочила на встречку в Самарской области
Автор:
Johnny
Седина в бороду, бес в ребро: пожилой водитель решил проучить автомобилистку
Автор:
Johnny
В Воронеже водитель «Весты» заблудился в полосах и попал в ДТП
Автор:
Лан не урчи
Странное ДТП: легкое лобовое столкновение со встречным автомобилем на обочине
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Авария дня. ДТП с участием скорой помощи в Дагестане
Автор:
Johnny
Авария дня. Три автомобиля столкнулись в Кирове
Автор:
Johnny
Авария дня. «Шашечник» устроил массовое ДТП в Казахстане
Автор:
Johnny
Авария дня. Автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Череповце
Автор:
Johnny
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Mercedes E-Class после китайских доработок превратился в Maybach S-Class
Автор:
zaMKADpride
Буханочка, ты ли это? Пост лютого преображения автомобиля
Автор:
Бернгард Кёне
Кустарный, но вынужденный кастомайзинг «Москвича»
Автор:
zaMKADpride
В Германии построили необычный кабриолет BMW 328i — это мэшап E36 и E46
Автор:
zaMKADpride
Британское ателье Lanzante выпустило особенный McLaren P1 HDK
Автор:
RedBull
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Я Автор
Любовь,осень ,сопромат
Автор:
Андрей Эйнав
Три Робинзона,или вынужденная посадка
Автор:
Андрей Эйнав
Замок-дворец на берегу моря. Самарская область. Куйбышевское водохранилище
Автор:
Енот Полиграфович
Старый боцман
Автор:
Андрей Эйнав
Топ-7 обычных людей, похожих на знаменитостей как две капли воды
Автор:
Dmitrij Ivantsov
БОЛЬШЕ ПОСТОВ
Ещё
Новое
Сообщества
Видео
Ностальгия
Новости
Авто
Я Автор
Фишкина солянка
Чистилище
Смешные картинки
Антифишки
Политическая солянка
Ад'ок
Демотиваторы
Гифки
Еда
Спорт
Кубики
Военное
Фото
Книги
Анекдоты
Дикая природа
Игры
Путешествия
Кино
Лица проекта
Юмор
Селфи для фишек
Факты
FAQ
Животные
Закрыли доступ?
Истории
Лонгриды
Тех.поддержка
Девушки
Предложения проекту
Тесты
ИнфоFishki
О проекте
Реклама на фишках
Firework
Трансляция из заповедника
Перейти на новый дизайн
ru
en
Найти
поделиться
13
ещё пост
Как доколупаться до парня на ровном месте
Сообщество
Истории барона Мюнхгаузена
191 пост • 49 подписчиков
подписаться
•
Для добавления поста в это сообщество нужна карма 200
Новое
>
Видео
>
Сообщество Истории барона Мюнхгаузена
Барон Мюнхгаузен.
Как доколупаться до парня на ровном месте
(1 видео)
Автор:
Барон Мюнхгаузен.
21 октября 2021 21:33
Сообщество :
Истории барона Мюнхгаузена
Метки:
Девушка
Л - логика
парень
Для женщины это роще простого
Барон Мюнхгаузен.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!
212278
Другие посты автора
Для женщины это роще простого
2021-10-21T21:33:08+03:00
Похожее видео
Cобака укусила тиктокершу во время танца
08:33:32
Почему беременные не заканчивают свои шутки
08:15:10
Курьезное падение спортсменки во время тренировки
10:17:43
Женщина устроила скандал в московском метро
08:23:10
Девушке-курьеру пришлось ломать железные ворота, чтобы доставить заказ
08:11:56
Полицейский не стал церемониться с защищающей подругу девушкой
09:48:25
Парень, который не понимает намеков
10:32:14
Экстремалка лишилась нескольких зубов во время прыжка с тарзанки
08:30:19
575
1
Предыдущее
Следующее
Источник:
Ссылки по теме:
Парень, который не понимает намеков
Почему беременные не заканчивают свои шутки
Полицейский не стал церемониться с защищающей подругу девушкой
Курьезное падение спортсменки во время тренировки
Женщина устроила скандал в московском метро
подписаться на сообщество "Истории барона Мюнхгаузена"
Метки:
Девушка
Л - логика
парень
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
39
8
31
Понравилось
31
0
13
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
Авторизуйтесь
или войдите через
Фото
Видео
Демотиватор
Мем
ЛОЛ
Twitter
Instagram
Audio
Отправить комментарий в:
Вконтакте
Отправить комментарий в Вконтакте
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать фотографии, размером до 10Мб, формата JPG, PNG, GIF, WEBP
OK
или
Загрузите с диска
*
Вы можете загружать видео, размером до 10Мб, формата MP4
OK
OK
13
комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие
Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
122k
Игорь
2 часа назад
Ссылка
youtu.be
6
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
ДимаМоs
Полчаса назад
Женская железобетонная логика....
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
10k
Schandmaul
43 минуты назад
я своей на такие вопросы отвечаю, что не стоит ожидать умных ответов на глупые вопросы
3
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
Ловите наркомана!
Час назад
6
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
16k
Денис
Час назад
2
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
1k
Sam
Час назад
Всё как в анекдоте.
Сын подбегает к отцу и спрашивает:
Папа, а что такое "Теоретически", а что такое "Практически"?
Ну смотри сынок, подойди к маме, сестре и дедушке и спроси у них, переспят ли они с негром за 1 000 000 $ ?
Сын подходит к маме и спрашивает:
Мама, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
Да, но только ради семьи.
Сын подходит к сестре и спрашивает:
Сестра, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
Да, за лям я сама на него запрыгну.
Сын подходит к дедушке и спрашивает:
Дедушка, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
Да, за такие-то деньги.
Сын возвращается к отцу и говорит:
Отец, все ответили "Да"
Ну смотри сынок, теоретически мы с тобой миллионеры, а практически мы имеем двух проституток и старого
[мат]
!
3
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
706
Ольга
2 часа назад
Классическое загоняние в угол. Вопрос с двойным дном, любой ответ будет неправильным. Жалко парня.
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
3k
Дмитрий
2 часа назад
Вопрос: "Ты дура?" зачастую снимает все дальнейшие подобные расспросы.
4
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
9k
Andrei
Дмитрий
Час назад
Ну, если она реально дура, то такой вопрос может поднять массу других вопросов.
4
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
24k
Dobry vojak Svejk
2 часа назад
Моя тоже раз задала такой вопрос. Я ей ответил, что женился на умной и красивой девушке. Сделай выводы. Улыбнулась ))) Больше я такой херни не слышал никогда .
0
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
2k
Умница-красавица
Dobry vojak Svejk
53 минуты назад
И она сделала выводы. Решила - перерою все соцсети, но найду эту сучку и вырву ей все волосы. А потом мстительно улыбнулась)))
1
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
7k
portmen77
2 часа назад
До парня да. До мужика нет.
1) Как я мог быть женат, если б не встретил тебя.
2) Ты дура? Меня такое спрашивать!
Прихлёбывая пивко...
6
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
36k
Франц Лефорт
2 часа назад
Беги,парень,беги!
4
Ответить
•
Ссылка
•
Пожаловаться
•
Поделиться ›
Вконтакте
Facebook
Одноклассники
Twitter
Google +
Показать все
Показать ещё
(из
_
)
40 фотографий, похожих на картины известных сюрреалистов
"Это наша земля!": цыган пробил волгоградке голову после ее замечания
Loading...
Правительством одобрен законопроект о пожизненном сроке за педофилию
Какие наказания и пытки были в ходу у пиратов
В Челябинской области парень разрезал и закопал свой автомобиль, чтобы избежать ответственности...
Учителя, которые нашли подход к своим ученикам
Привычные вещи, которые удивляют своим необычным внешним видом
Российский боксер Медведев одолел медведя
Разъярённая слониха затоптала крокодила, защищая своего детеныша
Пьера Ришара сравнили с Бурханом и пригласили сниматься в Бурятию на роль мистического духа
Марианна уже не та: что стало с лицом сериальной звезды Вероники Кастро (21 фото)
Британец организовал свое похищение, но был разоблачен "похитителем"
Цепная реакция: На Варшавском шоссе произошло необычное ДТП
20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке
В шоу дрэг-квинов больше всего россиян возмутила Собчак
Кабан вломился на заправку в Феодосии
Новости СМИ2
Голливудские звезды, которые говорят по-русски
Сколько денег нужно для жизни в России?
Трейлер фильма "Агнец" (2021)
Ла-Гарроча - "вулканический" испанский райончик
Уфимка во время парковки перепутала педали, влетела в дом и устроила истерику
Ну что сказать вам, москвичи, на прощанье… Жесткий локдаун в ноябре
Без райского наслаждения: станут ли батончики Bounty дефицитом?
Москвичка намеренно заразила семью ковидом, чтобы переболеть им "в легкой форме"
В Чувашии водитель "Прадо" грубо обматерил автоинспектора и спокойно уехал
В Саудовской Аравии построят парк развлечений на нефтяной платформе
В Москве наглый грабитель избил мужчину под камерой наблюдения
Какие чудики! 20+ фото животных, которые избавят от любой хандры
Вы уникум? Давайте узнаем!
Призраки прошлого: у берегов Японии со дна поднялись затопленные корабли времён Второй мировой
Колоритные кадры с просторов России, которые наглядно показывают, как и чем живут наши люди
Как великий сказочник Александр Птушко спас и чуть не испортил советского "Вия"
35 информативных карт, которые могут изменить ваш взгляд на некоторые вещи
Трейлер фильма "Прошлой ночью в Сохо" (2021)
Малоизвестный пятиосный грузовик Eisenhauer с двумя двигателями
"Нельзя просто так взять и понять!": история знаменитых киномемов
На Манхэттене построят самое высокое здание в Западном полушарии
Водитель тягача не заметил, что зацепил «Теслу» и протащил её около километра по шоссе
Любитель езды по обочине устроил серьезное ДТП на МКАД
«Ты куда на российского пенсионера, козел, прыгаешь»: очередной конфликт с мигрантами попал на видео
Появилось видео реанимации волка, гулявшего по Уфе, и травмированного при поимке спасателями
Великобритания начнет делать монеты из мусора
Что способны натворить дети за короткое время
Врачи лечили у ребенка перелом мазью от ушибов
Велодорожка с препятствиями: маразм в центре Воронежа
Приняли за вора и угрожали посадить на пять лет
Мусорные тренды: как из противного сделать красивое
Знакомство с девушкой пошло не по плану: парни, которые одной дурацкой фразой испортили...
Обычный день в России: 17 колоритных фотографий
Фотограф заснял, как природа наносит ответный удар человечеству
«Настоящая любовь»: Квентин Тарантино нежно обнимает жену на красной ковровой дорожке
Буксировка целого дома по реке
В Австралии мужчина использовал фронтальный погрузчик для кражи мотоциклов, а затем пытался...
Забурлило: реакция соцсетей на запрет "Мужского государства"
Путин объявил первую неделю ноября нерабочей
Пьем чаек: бабушка-блогер и её подруга отдыхают на лавочке
Показать ещё
Удиви меня!
✖
Марианна уже не та: что стало с лицом сериальной звезды Вероники Кастро (21 фото)
Cобака укусила тиктокершу во время танца
Женщина устроила скандал в московском метро
Девушке-курьеру пришлось ломать железные ворота, чтобы доставить заказ
Экстремалка лишилась нескольких зубов во время прыжка с тарзанки
Курьезное падение спортсменки во время тренировки
Популярное видео
117
117
0
70
Мужчина бросился под поезд в столичном метро
64
64
0
34
Медведь напал на помощницу дрессировщика во время циркового представления
26
26
0
5
Возомнивший себя львом парень бросился на автомобиль
49
49
0
5
Игра «Кто выше прыгнет»
137
137
0
21
Смешная битва лисенка и поросенка
164
164
1
33
Гнев Посейдона: болезненный урок для любителя острых ощущений
24
24
0
8
Допрыгались: болельщики в Нидерландах обрушили трибуну на стадионе
69
69
0
2
Заряжающие позитивом латиноутки
333
333
0
59
Женщина пожалела, что сорвала чужой цветок
99
99
0
31
Переезд пошел не по плану
Популярное в сообществах
344
344
2
89
Не забудьте сохраниться: пост о контрацепции
306
306
0
103
Кто мог сыграть 17 персонажей «Гарри Поттера», если бы эти фильмы снимали в СССР
Активность сообщества на фишках
Посты
Комментарии
Посещения
4
4
6
9
12
4
Май
Июн
Июл
Авг
Сент
Окт
100
80
60
40
20
0
Набирающие популярность в сообществах
9
9
3
31
20 сериалов, которые эксперты назвали лучшими в XXI веке
3
3
0
6
Особый пигмент в красных овощах
Марианна уже не та: что стало с лицом сериальной звезды Вероники Кастро (21 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов
вериф. авторов
сообществ
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Треники&Вареники
1092
568
Юмор
2739
483
Криминал
272
375
Кино
1121
360
Аварии
482
216
Животные
1268
186
Спорт
407
122
Юмор
2738
2738
Криминал
271
1655
Жить в России
790
1108
ФотоМир
723
1058
Треники&Вареники
1091
828
Кино
1120
795
Автомир
747
690
Юмор
2738
12791
Треники&Вареники
1091
5476
Жить в России
790
5269
Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
1765
4162
Животные
1267
4155
ФотоМир
723
3347
Криминал
271
3323
Юмор
2738
327
Жить в России
790
168
Животные
1267
161
Треники&Вареники
1091
390
Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
695
159
Кино
1120
481
Новости со всего Мира
1249
95
За день
За день
За неделю
За месяц
Весь топ
Мик
1k
NAZARETH
648k
АРОН
507k
Татьянин день
143k
Димон
3.9M
Юганск
658k
Corrosion
111k
Димон
3.9M
NAZARETH
647k
Иван Кемеров
1.8M
Кaleidoscope
237k
Татьянин день
143k
Юганск
657k
Николай Николаенко
259k
Димон
3.9M
Кaleidoscope
237k
NAZARETH
647k
Татьянин день
143k
Николай Николаенко
259k
Юганск
657k
Иван Кемеров
1.8M
Димон
3.9M
Иван Кемеров
1.8M
Великий Немой
1M
Космический пионер
714k
Юганск
657k
NAZARETH
647k
Alexey Berestenko
603k
показать ещё
Весь топ
Мария
10k
Мария
10k
360
7k
Илья Варламов
23k
Мария
10k
360
7k
Scinquisitor
3k
Денис Ребриков
1k
Светлана Филатова
600
Столото
0
показать ещё
Лучшие демотиваторы
68
68
0
0
Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор
#прикол
#автомир
#кино
#дтп
#Ynews
#познавательно
#роль
#забавно
#прикольные
#фото
#факты
#Россия
#люди
#животные
#фильм
#Разное
#СССР
#найдено на ebay
#спорт
#интересно
#автомобили
#подборка
#актеры
#аварии
#авто аварии
#сша
#природа
#фотографии
#история
Нам нужно убедиться, что Вы не бот. Введите символы, изображённые на картинке ниже.
Обновить
На что жалуетесь?
Спам, реклама
Оскорбления пользователей сайта
Флуд
Разжигание межнациональной розни
Порнография
Мат
Трэш
Монетизация канала Youtube
Предложил спам-фильтр при добавлении комментария
Другое
Вернуться
Продолжая просматривать сайт, вы подтверждаете, что ознакомились с
политикой конфиденциальности
и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ok
Сын подбегает к отцу и спрашивает:
Папа, а что такое "Теоретически", а что такое "Практически"?
Ну смотри сынок, подойди к маме, сестре и дедушке и спроси у них, переспят ли они с негром за 1 000 000 $ ?
Сын подходит к маме и спрашивает:
Мама, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
Да, но только ради семьи.
Сын подходит к сестре и спрашивает:
Сестра, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
Да, за лям я сама на него запрыгну.
Сын подходит к дедушке и спрашивает:
Дедушка, а ты переспишь с негром за 1 000 000 $ ?
Да, за такие-то деньги.
Сын возвращается к отцу и говорит:
Отец, все ответили "Да"
Ну смотри сынок, теоретически мы с тобой миллионеры, а практически мы имеем двух проституток и старого [мат]!
1) Как я мог быть женат, если б не встретил тебя.
2) Ты дура? Меня такое спрашивать!
Прихлёбывая пивко...