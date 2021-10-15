Девушке-курьеру пришлось ломать железные ворота, чтобы доставить заказ

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Доставщики еды в Санкт-Петербурге не ищут лёгких путей. У работающей в сервисе доставки продуктов девушки не получилось отпереть ворота с замком, так как она не знала код. Тогда курьер согнула железные прутья и пролезла между ними.
Девушка-курьер так торопилась доставить заказ, что пошла на крайние меры. Она согнула железные прутья, а затем пролезла между ними.
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