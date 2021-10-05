Курьезное падение спортсменки во время тренировки

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Девушка-акробатка снимала на видео свою тренировку. Финал одного из трюков получился весьма неожиданным и пикантным.
Кручу-верчу, раздеться на скорость хочу!
Забавный финал трюка акробатки рассмешил присутствующих в зале людей.
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