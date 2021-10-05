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Курьезное падение спортсменки во время тренировки

Курьезное падение спортсменки во время тренировки (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 октября 2021 10:17
Сообщество : Юмор
Метки: Девушка   Юмор   видео   падение   прикол   спорт   спортсменка   
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Девушка-акробатка снимала на видео свою тренировку. Финал одного из трюков получился весьма неожиданным и пикантным.

Кручу-верчу, раздеться на скорость хочу!

Забавный финал трюка акробатки рассмешил присутствующих в зале людей.

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Метки: Девушка   Юмор   видео   падение   прикол   спорт   спортсменка   
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7  комментариев
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34k
Гёз Уленшпигель 37 минут назад
Эротично.
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6k
klop 5 минут назад
Ей бы похудеть и только потом в акробатику.
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25k
Батончик с маком 24 минуты назад
Классный стриптиз.
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39k
dima423 Полчаса назад
ну а чего, неплохой номер то))
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