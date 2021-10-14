Захватывающая дух велогонка с участием более 150 спортсменов

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12 минут из жизни французского спортсмена-экстремала Лоика Бруни, неоднократно становившегося чемпионом мира по даунхиллу. Скучать во время просмотра видео точно не придется.
И тут обочечники! Обратите внимание с какой легкостью автор видео обходит соперников.
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Метки: Лоик Бруни велосипед видео гонки маунтинбайк
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