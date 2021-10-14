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Захватывающая дух велогонка с участием более 150 спортсменов

Захватывающая дух велогонка с участием более 150 спортсменов (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 октября 2021 12:20
Сообщество : Спорт
Метки: Лоик Бруни   велосипед   видео   гонки   маунтинбайк   
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12 минут из жизни французского спортсмена-экстремала Лоика Бруни, неоднократно становившегося чемпионом мира по даунхиллу. Скучать во время просмотра видео точно не придется.
И тут обочечники! Обратите внимание с какой легкостью автор видео обходит соперников.

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Метки: Лоик Бруни   велосипед   видео   гонки   маунтинбайк   
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Foma Kiniaev Полчаса назад
а что, давно ли на даунах уже не двухкоронные вилки, чёт я упустил это время?
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