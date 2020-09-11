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Спортсмен потерял свой мотоцикл на гонках

Спортсмен потерял свой мотоцикл на гонках (1 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 10:17
Сообщество : Спорт
Метки: видео   гонка   мотоцикл   мотоциклист   неудача   прикол   спорт   фейл   юмор   
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Гонщик оказался в незавидном положении, когда потерял свой мотоцикл при столкновении с соперником. Попытки найти хорошо спрятавшееся транспортное средство ни к чему не привели.

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Метки: видео   гонка   мотоцикл   мотоциклист   неудача   прикол   спорт   фейл   юмор   
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6  комментариев
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3k
panama Час назад
Блииин))) мне его искренне жаль)
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4k
RIZ deadening 10 минут назад
Ссылка coub.com
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4k
Странник 12 минут назад
Хорошо, что не байк не прибил никого.
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7k
Otium7 13 минут назад
Ссылка youtu.be
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8k
Rihovich 13 минут назад
Я пять раз пересмотрел, с одной стороны прикольно и смешно, с другой стороны так переживаю за этого мужика...
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25k
Антон Час назад
Ну его понять можно. Не успел поднять байк на колёса и продолжить движение за определённое время - всё, ты последний, и хрен кого догонишь. Тем более обидно, что упал из-за противника.
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