Спортсмен потерял свой мотоцикл на гонках

Гонщик оказался в незавидном положении, когда потерял свой мотоцикл при столкновении с соперником. Попытки найти хорошо спрятавшееся транспортное средство ни к чему не привели.
Когда у тебя действительно плохой день
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