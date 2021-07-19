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Привязанная к велосипеду собака прыгнула в озеро и поплыла за хозяином

Привязанная к велосипеду собака прыгнула в озеро и поплыла за хозяином (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 июля 2021 09:18
Сообщество : Животные
Метки: велосипед   видео   животные   преданность   рыбак   рыбалка   собака   
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Рыбак привязал собаку к велосипеду и оставил ненадолго на берегу. Какого же было удивление мужчины, когда собака поплыла вслед за ним.

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Метки: велосипед   видео   животные   преданность   рыбак   рыбалка   собака   
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34k
Лесли 🥰 2 часа назад
Сам идиот! Че обзывается!?)))
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71
Владимир 2 часа назад
Это норма. В детстве была овчарка, брать с собой купаться было не возможно. Если ты в воде, она обязательно либо поводок порвёт, либо лаем изойдёт, но за тобой в воду кинется. (доходило до того, что с моста за мной прыгала). Если кинуть ей палку, то обязательно притащит бревно и побольше))
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3k
Meri Poppins Ufa 2 часа назад
Интересное видео. Мы посмеялись
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