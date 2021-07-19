Привязанная к велосипеду собака прыгнула в озеро и поплыла за хозяином

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Рыбак привязал собаку к велосипеду и оставил ненадолго на берегу. Какого же было удивление мужчины, когда собака поплыла вслед за ним.
Плывущую вместе с велосипедом собаку мужчина запечатлел на видео.
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