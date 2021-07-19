Привязанная к велосипеду собака прыгнула в озеро и поплыла за хозяином

Соседи из ада: пользователи интернета об ужасах за стеной

Собака с курицей в пасти была вынуждена отпустить свою добычу

Рыбаки спасли собаку, оставленную кем-то в мешке с камнями на свалке

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Мужчина дразнит своих умных и терпеливых собак

Парень пожалел, что обманул свою собаку