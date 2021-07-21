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Курьеры из службы доставки поддержали коллегу, у которого украли велосипед

Курьеры из службы доставки поддержали коллегу, у которого украли велосипед (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 08:07
Метки: Украина   ХАРЬКОВ   велосипед   видео   добро   доброта   курьер   подарок   поступок   сюрприз   
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В Харькове у курьера одной из служб доставки украли велосипед, в связи с чем он был вынужден работать на детском велосипеде своей дочери. Узнав об этом его коллеги и просто неравнодушные люди скинулись и купили мужчине новый велосипед.

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Метки: Украина   ХАРЬКОВ   велосипед   видео   добро   доброта   курьер   подарок   поступок   сюрприз   
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12  комментариев
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manul74 Полчаса назад
Если не можешь себе заработать на велосипед.. то нахрен такая работа. Уж велосипеды стоят не так дорого. Да конечно обидно что украли.
Но что-что а новый купить то не проблема работая в крупном городе.
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Евгений 6 минут назад
Запредельной надо быть гнидой, чтоб у человека, который тяжелым трудом добывает средства к существованию своей семьи, украсть основное орудие заработка.
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