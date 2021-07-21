Курьеры из службы доставки поддержали коллегу, у которого украли велосипед

ROC это по-нашему: русские так просто не сдаются

Пчеловод помог шмелихе избавиться от паразитов

Катающемуся на самодельном сноуборде пенсионеру подарили настоящую экипировку

Воздушный шар, подаренный на день рождения, улетел вместе с привязанными к нему деньгами

Когда для счастья нужно совсем немного

Курьер вновь почувствовал себя ребенком, когда ему разрешили попрыгать на батуте