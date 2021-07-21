Курьеры из службы доставки поддержали коллегу, у которого украли велосипед

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В Харькове у курьера одной из служб доставки украли велосипед, в связи с чем он был вынужден работать на детском велосипеде своей дочери. Узнав об этом его коллеги и просто неравнодушные люди скинулись и купили мужчине новый велосипед.
Мужчина не ожидал такого подарка и до последнего не понимал, что происходит. Увидев новый велосипед с бантиком, он заулыбался и прокатился по стоянке.
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Но что-что а новый купить то не проблема работая в крупном городе.