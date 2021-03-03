Угадай победителя: гонка разноцветных шариков по трассе

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На специальную извилистую трассу положили несколько разноцветных шариков и устроили между ними гонку. Сделайте ставку на один из шаров перед просмотром видеоролика и проверьте свою удачу.
Расскажите в комментариях, смогли ли вы угадать победителя.
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Ты даже не мог предположить, что победить может черный? Это потому что он черный?
Чертов расист!!!