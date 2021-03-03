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Угадай победителя: гонка разноцветных шариков по трассе

Угадай победителя: гонка разноцветных шариков по трассе (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 марта 2021 09:29
Метки: азарт   видео   гонки   интересно   развлечение   шарик   шарики   
1213
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На специальную извилистую трассу положили несколько разноцветных шариков и устроили между ними гонку. Сделайте ставку на один из шаров перед просмотром видеоролика и проверьте свою удачу.

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Метки: азарт   видео   гонки   интересно   развлечение   шарик   шарики   
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10k
Олегbl4 2 часа назад
Вот здесь заморочились реально.
Ссылка www.youtube.com
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20k
Узбекский космонавт 37 минут назад
Всю гонку шёл третьим, а на последнем повороте резко набрал скорость и пришёл первым.
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2k
zloikrot 57 минут назад
блиииин... мой пришел последним!
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162
Zergsar Час назад
Я сразу понял, Хэмилтон выиграет...
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13
Павел Сотников 2 часа назад
Еее. Я угадал, всю гонку шел второй, потом отстал на 3-е, и на финишной вырвал победу
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2k
Евгений 2 часа назад
Не угадал, мой 3-им пришел.)))
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867
Евгений 2 часа назад
И я не угадал, ставил на фиолетово-белый.....
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17k
kamanch Евгений 58 минут назад
Чертов расист!!!
Ты даже не мог предположить, что победить может черный? Это потому что он черный?
Чертов расист!!!
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867
Евгений kamanch Полчаса назад
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Второй.....А во второй раз, загаданный первым пришел....Чудо!
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13k
Corvus Corax 2 часа назад
Не угадал, мой пятым пришел...
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31k
Опаньки 2 часа назад
не , ну у желтого сразу была фора. Сначала квалификационный заезд давайте
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9k
ГородДомов 2 часа назад
мляяя, а я ставил на красное зеро ..
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