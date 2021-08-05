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Велосипед сшиб маленького ребенка после неудачного трюка экстремала в скейт-парке

Велосипед сшиб маленького ребенка после неудачного трюка экстремала в скейт-парке (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 08:10
Сообщество : Жить в России
Метки: Велосипедист   Уссурийск   велосипед   видео   дети   происшествие   скейт-парк   трюк   
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Неудачный трюк на спортивной площадке чуть не закончился трагедией. На территории скейт-парка Уссурийска транспортное средство вылетело из рук экстремала во время выполнения трюка и задело ребенка.

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Метки: Велосипедист   Уссурийск   велосипед   видео   дети   происшествие   скейт-парк   трюк   
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VL 46 минут назад
тупая #яжемать????
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