Велосипед сшиб маленького ребенка после неудачного трюка экстремала в скейт-парке

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Неудачный трюк на спортивной площадке чуть не закончился трагедией. На территории скейт-парка Уссурийска транспортное средство вылетело из рук экстремала во время выполнения трюка и задело ребенка.
Короткое видео, которое отвечает на вопрос: "Почему не стоит оставлять маленького ребенка без присмотра на спортивной площадке?"
Согласно слухам в сети , с ребёнком всё нормально, а вот его мамой сейчас занимаются полицейские.
Согласно слухам в сети , с ребёнком всё нормально, а вот его мамой сейчас занимаются полицейские.
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